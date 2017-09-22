央行利率連5凍 估今年GDP成長2.15%

2017-09-22

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行透明度持續提升，參考美國聯準會（Fed）及主要國家央行作法，昨首度公布內部對台灣經濟成長率的預測，今、明年各為2.15%及2.2%，與主計總處預測值差不多。央行認為，軍公教調薪帶動企業加薪，將挹注民間消費，明年經濟成長率可望調升。

加薪帶動民間消費

明年經濟成長可再調升

央行昨舉行第3季理監事會議，如預期連續5季維持重貼現率1.375%不變。央行總裁彭淮南表示，考量當前通貨膨脹及預期通膨溫和、台灣實質利率由負轉正、產出缺口仍為負且有點擴大等因素，理事會15名成員一致決議維持利率不變。

對於部分人士主張藉貨幣升值促使產業升級，彭淮南指出，該論點不管是從理論或實證都得不到支持。他說，日圓對美元大幅升值期間，日本產業加速外移，新台幣對美元大幅升值期間亦然，且升值期間新台幣匯率對生產力成長無明顯影響，貨幣升值無法促進產業升級，貿易開放與有助投資創新的產業政策才是有效之道。

彭淮南還分享「小欣欣豆漿店」的故事，他指出，1974年時任經濟部長孫運璿、交通部長高玉樹、行政院秘書長費驊、電信總局長方賢齊等，在台北市南陽街的「小欣欣豆漿店」用早餐，提出開發積體電路技術建議，為今日半導體大業緣起。

對於第3方支付議題，彭淮南表示，台灣不像中國這麼旺，因為台灣的ATM（自動櫃員機）太多，加上民眾喜歡信用卡消費並累積紅利點數，兩國國情不同。

外界關注如何看待新任行政院長賴清德及金管會主委顧立雄，彭淮南則低調表示，這問題不是在央行理事會討論範圍。