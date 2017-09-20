台積電看好AI推升下半年與明年營收

2017-09-20

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）看好人工智慧（AI），今年在高效能運算、自動駕駛等技術平台，AI相關晶片訂單接踵而至，將是推升下半年與明年營運成長動能之一。

台積電今年起改以智慧型手機、高效能運算、自動駕駛及物聯網4大技術平台接洽客戶訂單，主要因應科技改變朝大數據發展，客戶端產品的資訊收集、分析與運算要快而多，且走向行動化與感測器功能強，其中，高效能運算技術平台跟AI最相關。

國際大廠紛授權投產

國際大廠紛已投入AI商機佈局，矽智財領導廠商安謀國際（ARM）上半年發表過人工智慧應用的處理器架構，授權的諸多廠商預計明年陸續推出相關晶片，多家都在台積電投產，顯示台積電在AI領域佈局大有斬獲。

台積電大客戶輝達（Nvidia）近幾年從PC繪圖晶片延伸到AI、VR（虛擬實境）、深度學習與自駕車等領域。

AI可望為輝達開創第2波的成長動能，例如輝達繪圖晶片將AI導入智慧工廠機器人、智慧攝影機等終端設備，均由台積電以16奈米以下的先進製程代工生產。

台積電預估10與7奈米在未來3年會穩定成長。其中，10奈米今年下半年大量產出，年產出將達40萬片；明年將量產7奈米製程。

蘋果新機iPhone 8將開賣，供應鏈之一的台積電昨股價續勁揚，開盤就跳上221.5元，上漲2元，市值達5.74兆元創下新高，也創還原權值的股價新高，僅差0.5元平歷史高價222元，終場收在221.5元。

台積電上週公布8月合併營收約919.17億元，月增達28.4%，但較去年同期減少2.5%；市場預期受iPhone 8拉貨帶動、非蘋陣營也紛推出新機，台積電9月營收還會上升，第4季營運將比第3季好。