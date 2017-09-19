逢高賣股 玉晶光董座默默賺進3億

2017-09-19

〔記者陳梅英／台北報導〕玉晶光（3406）這波股價漲勢兇猛，從去年不到50元，到今年9月已經漲到快600元，這段期間，玉晶光董事長陳天慶卻以每天賣不超過9張的方式在集中市場賣股票，累計去年12月到今年8月，陳天慶賣股1232張，法人初估入帳金額超過3億元。

玉晶光是蘋果iPhone鏡頭主要供應商之一，從2005年掛牌以來，一直與大立光（3008）被放在一起比較，鏡頭規格隨大光圈、變焦等技術演進，不斷往上推進，而玉晶光始終在蘋果供應鏈名單中，顯示其技術能力不差，只是在塑膠鏡頭產業中，工序繁多，良率就成為獲利關鍵，玉晶光2005年上市當年，每股稅後盈餘15.87元，毛利率59.72%，還贏大立光的14.93元及53.71%。

此後大立光毛利率始終維持在50-55%水準，即使2008年下滑至46%，隔年也馬上拉到56%，但玉晶光卻一蹶不振，2007年之後陷入虧損，一直到2010-2011年iPhone 4s出貨，才因良率改善轉虧為盈，股價也從2010年8月不到100元，漲到隔年1月達400元價位，這波漲勢持續到2012年3月才算正式結束。

偷偷賣股 投資人沒信心

去年第3季玉晶光在長達13季虧損後首度轉虧為盈，股價漲勢再起，但陳天慶卻在去年12月開始在集中市場賣出自家公司股票，不管什麼原因，公司股價正好，法人報告喊進，一家公司董事長不採用事前公開申報轉讓方式處分股票而是以每天賣9張方式默默賣股票，要投資人如何對這家公司有信心。