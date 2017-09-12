光寶攜手BMW 推電動車充電器

2017-09-12

〔記者羅倩宜／台北報導〕電子大廠光寶 （2301）昨在世界資訊大會（WCIT）宣佈與BMW合作電動車充電器，並進攻車聯網市場。光寶執行長陳廣中表示，已在智慧交通、智慧生活、智慧工廠等領域耕耘數年，鎖定的就是5G通訊時代，萬物相連的商機。「從LED路燈、網通設備到鏡頭，光寶都是全球前三強，因此進軍電動車、工業4.0、遠距照顧等市場，都更有優勢。

合作的電動車充電器，與一般設置於停車場或休息站的充電樁不同，拆裝更簡易，1.5到3小時就可完成充電。光寶表示，汽車充電已耕耘數年，但並未對外宣佈，能與BMW合作，顯示光寶在相關應用的實力。

陳廣中指出，集團的金雞母仍是經營逾三十年的電源和LED，獲利良好且穩定。「但未來的成長動力，要靠智慧生活事業群。」該事業群在去年成立，是光寶從「硬體大廠」轉型為「解決方案提供者」的契機。例如過去在汽車領域，光寶提供車燈、車內馬達（車窗）等產品，現已進軍車聯網等智慧汽車市場。

車聯網應用範圍包括娛樂資訊系統、地圖導航、安全監控；美國甚至立法，2020年之後，每部新車都要加裝DSRC通訊盒（簡稱DS盒）。光寶智慧生活事業群營運總監安志東說，DS盒就像家裡的WiFi，汽車對外通訊必須靠它。「例如最易發生車禍的十字路口，若能透過DS盒在螢幕上預先看到來車，即可避免肇事。」

陳廣中表示，大家都在談車聯網，光寶更有優勢，是因各事業部的力量能夠整合。例如旗下的光林，LED路燈在北美市佔率高達35%，全球已建置170萬盞。「路燈是城市物聯網的通訊中繼站，除了路況，還可收集並傳送城市的溫濕度、PM2.5數值等。」

光寶昨另展示智慧家庭、雲端行動辦公室，以及遠距照顧等方案。陳廣中指出，「現場沒有一樣是2000年光寶轉型之前的產品，這代表過去十幾年努力有成，已從傳統ICT邁向高度智慧化的未來。」智慧生活事業群目前占光寶營收比重低於10%，但陳廣中表示，未來成長潛力龐大。