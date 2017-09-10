找前中國官員拉關係 臉書不放棄進軍中國市場

2017-09-10

〔編譯王惠慧／綜合報導〕儘管被中國官方封鎖已久，臉書仍未放棄尋找打入中國市場的契機。《華爾街日報》報導，臉書聘請前中國國家發改委官員William Shuai，負責與中國的政府關係事務，為進軍中國市場做準備。

報導指出，William Shuai此前在美國專業社交平台領英（Linkedin）工作，負責中國業務及處理政府關係，領英是少數同意接受中國網路審查的海外科技公司之一，因此可以進入中國市場。臉書執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）曾多次強調，進入中國市場是臉書發展的關鍵。

《紐約時報》也曾報導，今年五月，臉書透過一家中國公司推出新的圖片分享應用程式「Colorful Balloons」，此應用程式和臉書的相片分享App「Moments」非常類似；發行此App的北京有格網路公司（Youge Internet Technology）執行董事張景梅（音譯），更出現在臉書中國首席代表王黎拜訪上海市政府的照片中，但臉書並未回應是否為背後真正的發行人。

另外，傳出臉書已經開始在上海尋覓辦公室，消息來源指出，臉書可能在這些辦公室從事硬體開發，最早進駐的可能是「Building 8」的硬體部門員工，也可能是處理臉書在中國業務的員工。

報導指出，William Shuai在建立企業與中國政府連結上具豐富經驗，將和臉書中國首席代表王黎密切合作；北京科技業顧問機構博達克諮詢公司（BDA China）董事長柯拉克（Duncan Clark）指出：「臉書不會接受北京政府的拒絕，反而將不停尋找進入中國市場的方法。」