競標破盤 平價太陽能快來了

2017-09-10

嘉縣鹽灘地標案 新加坡廠商祭出2.6元 遠低於躉購費率4.54元

〔記者黃佩君／台北報導〕綠能過去給人成本較高的印象，必須靠躉購電價補貼，但經濟部第一個地面型太陽光電「嘉義縣鹽灘地標案」競標，新加坡廠商速力（SOLEQ）竟開出每度費率二．六元的「破盤流血價」，與目前台電平均電價二．五四八八元相近，遠低於目前躉購費率的四．五四元上限，綠能「市電平價」時代提早來臨。

國有地釋出 台南是下一個

政府推動「非核家園」能源轉型，去年拍板「太陽光電兩年計畫」，預計兩年內太陽光電設置量達到一．五二GW（一五二萬瓩），短期目標到明年六月完成六一○MW（六十一萬瓩）地面型太陽光電。

目前政府可釋出國有地最大宗為一一五三公頃鹽灘地，以嘉義、台南地區的七七○公頃為主；其中，嘉義地區因電網較完整，不需另外建置，九月一日正式開標，兩塊區域八十及二十二公頃，分別為速力及天泰得標。至於台南地區，因饋線不足，將交由台電耗資三十億元補足變壓站、饋線等，以三年時間階段設置，最快一年後才會啟動。

嘉義鹽灘地是近年地面型開發最大項目，這次競標結果卻讓業界「哀鴻遍野」，直呼價格低到「破盤流血」，幾乎不可能賺錢；但也讓台灣太陽能提早達到「市電平價」時代。

由於鹽灘地開發涉及生態保育議題，此次標案分兩階段，第一階段「綜合評審」，除審查廠商工程營運能力外，加入比重達二十五％的「景觀設計與環境效益」，要求各項設施應改善景觀減低周邊環境衝擊，並採用友善生態工法，也須將一定比例租金收入用於生態復育工程。

因此，第一階段由十多家廠商刷到剩四家，第二階段開標，速力更祭出二．六元的超殺低價，另三家業者最低僅能開出三．三元；若非投標規定一家廠商僅可擇一投標，可能兩塊區域都會由速力搶下。

外資搶標 催快市電平價

這次競標結果引發國內業界震撼，有業者質疑，速力可能虧本低價搶地，未來經營恐有困難；但也有業者表示，八十公頃案場規模夠大，若速力在資金及供應鏈上都能取得較低成本，賺錢並非不可能。

目前台灣平均電價僅每度二．五四八八元，雖然各國太陽能逐漸走入市電平價，但台灣一度被認為至少還要五年；如今外資以超低價搶標，也讓台灣意外提早進入綠能「市電平價」階段。