也是左手換右手 摩曼頓賣旗艦店

2017-09-06

〔記者徐義平／台北報導〕根據實價揭露資料，全台最大綜合體育休閒品牌通路「摩曼頓」在五月時將北市基河路上的旗艦店以四億一三五○萬元賣掉，相較五年前才以溢價超過三十五％，向北市都發局以四億一一八○萬元標得，轉手僅增值一七○萬元；但比對地籍資料後發現，新買家為星裕國際，與摩曼頓同屬國內運動用品大咖的元吉集團旗下關係企業。

根據實價網最新揭露，摩曼頓士林旗艦店面積約六三五．一六坪（含十一個車位），每坪實價約六十五．一萬元，對比之前取得實價紀錄，每坪實價約六十四．八三萬元，每坪賣價僅增加約兩千七百元。

再依公司登記資料查詢系統，買家星裕國際董事長是林彥男，公司資本總額為十五億元，公司地址登記在北市內湖區基湖路上；對照賣家摩曼頓，董事長為林政男，背後代表法人竟是星裕國際，林彥男還是董事之一，兩家公司登記地址相同。

房產業者分析，這種關係企業間的交易事件，多是透過轉手資產來節稅或是讓帳上盈餘數字更好看。

也有另一種解讀，就是摩曼頓持續拓點，甚至傳出拓點主管都帶著支票本看店面，看上店面不惜逾倍租金搶租；若透過賣樓給關係企業換取資金，也是種可行途徑，摩曼頓會有更多可運用資金，另一關係企業則可透過收租達到收益。