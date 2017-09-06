台積電30週年慶論壇 邀全球七大咖開講

2017-09-06

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）今年成立30週年，10月23日將舉行「台積公司30週年慶」論壇，敲定邀請全球半導體業界重量級「七大咖」客戶與合作夥伴與談，由董事長張忠謀主持，與談人最受矚目的是蘋果營運長Jeff Williams，先前傳出要來的蘋果執行長庫克（Tim Cook），則確定不會來了。

蘋果營運長將來台

台積電昨對外發出正式邀請函，30週年慶祝活動由10月23日下午在台北君悅飯店舉行的半導體論壇揭開序幕，與談人包括輝達（Nvidia ）創辦人暨執行長黃仁勳、手機晶片大廠高通執行長Steve Mollenkopf 、ADI執行長Vincent Roche、矽智財大廠安謀（ARM）執行長Simon Segars、通訊大廠博通（Broadcom）執行長Hock Ta、微影設備大廠ASML執行長Peter Wennin、還有Jeff Williams，一起暢談半導體業下一個10年。

台積電預計邀請產官學界與客戶、供應商等共550人參加半導體論壇；日前業界曾傳出庫克也有受邀參加台積電30週年慶論壇，但庫克因行程安排上有問題，確定無法參加，改派營運長前來並參加論壇。

台積電當天晚上也安排晚宴與音樂會，音樂會在國家音樂廳舉行，曲目為張忠謀最喜歡的貝多芬第九號交響曲，由委內瑞拉西蒙．玻利瓦爾交響樂團演出，整首曲目預計將於九點半結束。