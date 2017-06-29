社區陪伴弱勢孩童 中信有個「臺灣夢」

2017-06-29

〔記者高嘉和／台北報導〕「臺灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫105年度成果發表會暨頒獎典禮」昨日舉行，中信慈善基金會董事長辜仲諒、副董事長陳國世等人親自出席，感謝每個社區為台灣弱勢孩童善盡心力的成果與決心。

「臺灣夢計畫」自2015年推動以來，透過社區互助的力量守護孩童，已有超過600名孩童受到幫助。衛生福利部與中信慈善基金會根據各社區培力指標的完成度、年度執行成果、經費運用等項目進行綜合評量。

衛生福利部長陳時中表示，社區是台灣最基層的力量，是社會安全網的第一道防線，也是政府推動社會福利政策的重要管道。

已助逾600名孩童

中信慈善基金會董事長辜仲諒則表示，「臺灣夢計畫」能有此成效，最要感謝衛生福利部的指導以及在地社區志工，憑藉著為家園、孩子的善心無私付出，是相當了不起的成就，同時也感謝孩子與家長對這項計畫的認同，為社區持續努力，點亮所有弱勢孩子心中的「臺灣夢」，有朝一日可改變偏鄉未來。

中信慈善基金會表示，「臺灣夢計畫」在全台已有20個社區築夢基地，目前有327位學童接受照顧，累計曾經陪伴過的學童人數達628位，共有635位社區志工投入計畫。

孩子除了能在社區獲得營養均衡的餐食外，課程內容亦依據社區在地特色發展，希望提升孩子對家鄉的認同感。「臺灣夢計畫」更透過社區發展協會連結基金會及當地資源，鼓勵社區志工投入關懷與陪伴，提供在地弱勢兒少課後生活照顧與扶助，建構兒少社會安全網絡，希望這項計畫能有更多人加入，共同守護弱勢孩童的未來。