東芝今簽約 威騰再出招搶親

2017-06-28

〔編譯王惠慧／綜合報導〕根據日媒報導，東芝記憶體出售案昨一度傳出東芝可能與優先交易對象的「美日韓聯盟」提前一日簽約，但因來不及完成詳細契約書，預計會按原訂時間今日簽約。就在簽約前夕，威騰電子又再度發信抗議「美日韓聯盟」成員包括其競爭對手的SK海力士；且向東芝提案，要與美國私募基金KKR連手收購東芝記憶體，但並未透露具體收購金額。

威騰電子旗下子公司晟碟（SanDisk）與東芝成立各持股一半的合資公司，共同經營四日市工廠；威騰在東芝半導體競標期間，狀告國際商會、美國法院，意圖阻止東芝記憶體出售。

威騰電子先前提出單獨收購方案，後又在美國提訴，企圖阻止東芝半導體出售，被視為是東芝無法按時完成交易的最大風險；「美日韓聯盟」出資金額預定會超過兩兆日圓，將由日本產業革新機構（INCJ）掌握過半股權，東芝將在今日股東大會上詳細說明。

根據日媒報導，威騰的提案就是先前威騰、KKR及日本政策投資銀行（DBJ）組成新的「美日聯盟」，威騰主張自己是最能確定可完成交易的團隊；但東芝方面已決議與美日韓聯盟優先交涉，不確定是否會審議威騰的新提案；而INCJ方面，傾向邀請威騰和KKR加入「美日韓聯盟」，來化解阻力。