國光流感疫苗 打進美國市場

2017-06-28

〔記者陳永吉／台北報導〕國光生技（4142）與美國Protein Sciences Corpration（PSC）合作生產的新型四價季節流感疫苗成品，首批昨天裝櫃出貨，以空運方式送往美國，供應今年的流感季節施打，開啟國光生技外銷美國的第一步。

國光表示，近期內將持續每週出貨，至7月中旬完成交貨，估計至少100萬劑，此一新型四價季節流感疫苗是由PSC以重組蛋白技術生產疫苗原液後，交由國光進行調劑、無菌針劑充填、包裝為成品後，運送至美國銷售。

國光指出，PSC在2013年就已經拿到三價流感疫苗藥證，但發展不順，之後找到國光專業充填及日本廠商提供原液後，加上其特有的基因重組技術，順利研發出四價流感疫苗，並在去年10月拿到美國FDA核發的四價流感疫苗藥證，由國光負責充填。

國光表示，透過此次與PSC的合作，國光得以將業務擴展到美洲市場，且由於國光的無菌針劑充填廠具有獲得美國FDA查廠通過的實績，對於國光未來與其他疫苗廠或蛋白質藥物廠合作並提供專業分工服務的發展，建立良好的基礎。

國光預計將在週四舉行股東會，去年雖仍虧損，不過國光多項業務都有進展，除了美國已經開始出貨外，國內四價流感疫苗也在5月拿到藥證，在此同時，於歐洲也已完成共3千人的三期臨床試驗，且計畫於取得歐盟藥證後，開始在歐洲以國光自有品牌銷售此疫苗，同時也將於取得國內藥證後，在中國申請進行四價流感疫苗的臨床試驗。