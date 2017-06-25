硬起來 歐盟考慮嚴審中企投資

2017-06-25

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟對美國、中國貿易及投資「硬起來」！路透報導，德國總理梅克爾廿三日向美國總統川普警告，如果美國在貿易上未立基於「公平互惠」原則，歐洲將會反制。同時，歐盟領袖同意將考慮審查中國國有企業的投資；法國新總統馬克宏並力主，應限制中國對歐洲戰略產業的投資。

歐盟領袖峰會廿三日結束，各國領袖請歐盟執委會分析當前「戰略產業」的外國投資情況，未來會議將進一步探討該議題。會議書面總結雖未白紙黑字提到歐盟最大貿易夥伴美國及中國，但兩國是歐盟推動有關「自由和公平」貿易討論的重要參考脈絡。

瑞典憂限制投資 恐走向保護主義

德國、法國、義大利、愛爾蘭領袖在會議上都贊成賦予歐盟更多權力，以限制外國對歐洲戰略產業的投資，尤其應具有審查及否決中企在重要領域對歐洲企業併購交易的權限。不過，依賴中國資金走出本身經濟困境的東歐和南歐國家，如葡萄牙、希臘和西班牙等，則持反對意見，瑞典則表示擔憂歐盟走向「保護主義」。

法國總統馬克宏主張，在歐洲擁抱自由貿易時，應保護本身的戰略性產業，限制外國併購投資如能源、銀行、科技等領域，「公平貿易要比叢林法則好」。當前歐、中之間投資缺乏「互惠對等」，中企受到中國「國家資本」的支持，可大肆收購歐洲敏感產業的know-how（關鍵技術），歐企卻被中國政府拒絕或限制對其重要產業的投資。

法主張保護產業 擬限制外企併購

中國政府限制外資對重要產業的投資，包括電信、媒體、物流業的市場准入近乎封閉，外企在中國的銀行保險業完全邊緣化、在汽車業必須以少數股權和中企成立合資公司。此外，北京近來更在高科技機器、資訊科技和其他高科技產品設立新限制。

愛爾蘭新總理瓦拉德卡則認為，審查外國投資，以確保公共基礎建設或國防企業不落入外國國有企業手中，這很合理，關鍵在於避免偷渡保護主義的行為。歐盟廿八國領袖於會後簽署文件，表明各國和歐盟執委會對政府採購和投資方面，應研究可以提高「互惠對等」的方式。

歐盟28領袖聲明 促各國互惠對等

德國總理梅克爾表示，當保護主義在各國議程相當強勁之際，歐盟對基於規則的自由貿易體系的承諾很重要；她將矛頭指向美國，稱「對等互惠是正確的方式」，例如，若歐洲企業有取得美國公部門合約的管道，那麼就能讓美國企業同樣有取得歐洲公部門合約的管道。