將與台灣大合併？ 亞太電爆量

2017-06-23

〔記者王憶紅／台北報導〕亞太電信（3682）將與台灣大（3045）合併的傳聞，昨日在股票市場持續發酵，亞太電信昨日爆出5萬8492張的近期天量，使得兩家電信業者的合併，增添幾分真實色彩。

台灣大董事長蔡明忠與鴻海（2317）集團董事長郭台銘的關係一向十分密切，過去亞太電就曾使用台灣大的頻譜，市場人士認為，郭台銘與蔡明忠交情匪淺，亞太電信標得4G執照當晚，二人就在鴻海總部碰面，開啟日後台灣大、亞太電信緊密的合作關係，因此，雙方未來在有線電視市場，也不排除有緊密的合作關係。

台灣大日前舉行股東會，會中小股東建議郭台銘將台灣大買下來，積極發展電信產業。對此，蔡明忠表示，可以跟國際級公司的鴻海合作，「是天上掉下來的禮物」，但併購並非單一股東可以主導，未來希望與鴻海集團可以有更深度、更廣度的合作。

傳阻中華電信MOD壯大

蔡明忠指出，台灣多家企業中，台積電跟鴻海是納稅排名前二大，也是國際知名企業，猜想不僅是台灣大，所有台灣企業跟鴻海郭董合作，都會認為是天上掉下來的禮物。

市場近日傳出蔡明忠與郭台銘除在台灣大、亞太電信合作外，郭台銘入主TBC後，蔡明忠也希望雙方在有線電視上合作，以防中華電信MOD壯大。