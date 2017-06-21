IMF︰安倍經濟學已成功 盼維持寬鬆

2017-06-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）表示，日本在刺激經濟方面已經做得夠多，現在只須繼續維持政策寬鬆，直到通膨回溫，並稱對日本的貨幣和財政政策立場感到自在，更宣布安倍經濟學已經「成功」。

IMF這番樂觀的措辭，與去年強烈呼籲安倍晉三首相「重新充實」經濟政策大異其趣。該機構改變立場，主要因為日本經濟出現逾10年來最長的成長，失業率降至僅2.8%。但IMF未呼籲日本增加額外的刺激措施，顯示該機構已接受日本並無輕鬆的方式，可讓通膨由目前的接近於零升至2%。

IMF第一副主席李普頓（David Lipton）表示：「我們對日本目前的貨幣和財政政策立場感到自在，目前最重要的是維持已經推出的措施。」

儘管安倍經濟學在施行4年期間未能點燃通膨，但李普頓不認為這項政策已經失敗。他表示：「我認為我們應該視安倍經濟學已經成功，它應該繼續下去。」

籲改革日本就業市場

IMF呼籲安倍政府明年應避免緊縮財政政策，並逐步調高消費稅。IMF建議日本預定在2019年調高消費稅，不要一次將稅率由8%大幅調高至10%，應調高0.5或1個百分點，直至達到15%的目標。

李普頓也不認為日本銀行應開始規劃收回貨幣寬鬆措施，表示日銀並未像美國聯準會（Fed）那樣取得重大進展。聯準會已從2015年啟動升息。

李普頓表示，日本應利用這個強勁成長的機會，大舉進行結構改革，尤其是就業市場改革，打破正職員工的終身僱用制，以及非正職員工的低薪和缺乏保障問題。