中國若爆金融危機 澳洲首當其衝

2017-06-19

編譯盧永山／特譯

澳洲靠中國巨大刺激措施的協助，安渡2008年的全球金融危機，中國對澳洲礦產的需求使得澳洲經濟免於沉淪，但近來越來越多分析師開始質疑中國經濟情勢，擔憂中國若爆發金融危機，對中國經濟曝險甚高的澳洲可能首當其衝。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家伊凡斯－普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示：「中國最近發布的一些數據相當疲弱，但對澳洲實際的衝擊要等到未來幾季才看得出來。所以我們相當擔心，當前澳洲經濟的強勁表現能否維持更久的時間。」

中國官方公布的成長數據顯示，中國經濟已經放緩，從2012年的約8%降至目前低於7%。但伊凡斯－普里查德認為，在這段期間中國經濟實際上更為波動，去年成長飆高主要是因為中國政府推出刺激措施。他說：「中國面臨的挑戰在於，該國經濟的改善一直是依賴政府的大規模刺激措施，如今這些刺激措施已經取消，令人擔心中國未來經濟展望。」

中國信評降至A1

目前中國的債務總額約33兆美元，沉重的負債促使穆迪信評最近調降中國債信評等，從Aa3降至A1，為1989年以來首見。

外匯交易商AxiTrader首席市場策略師麥基納（Greg McKenna）表示：「就負債總額和增加速度來看，這種負債是難以支撐的。這是過去12個月中國政府奮力減緩債務增速的原因。」

伊凡斯－普里查德表示：「如果中國是一個自由市場經濟體，鑒於其銀行體系累積的不良債務規模，早就爆發金融危機。但事實上，中國並非一個完整運作的自由市場經濟體，國家在支撐金融體系和紓困問題企業上仍扮演重要角色。這是中國拯救問題企業的遊戲持續進行，債務持續累積的原因。」

中資助漲澳洲房價

儘管中國在全球金融危機期間祭出的刺激措施協助澳洲經濟免於衰退，麥基納認為，中國過剩的資金也部分助漲了澳洲東部的房價。

但伊凡斯－普里查德指出，情況可能隨時發生改變。他表示：「若中國經濟面臨更多困難，對澳洲房地產的需求將很快就枯竭，尤其是如果中國經濟面臨更顯著的壓力，中國監管機構更將嚴格管制資本外流。」

澳洲國立大學財務學教授華爾許（Kathleen Walsh）表示，將資金移出是中國企業擴大商業頭腦，前進其他國家的一種方法，但如果是資本外流，那就是另外一回事了，中國非常擔心過量的資本外流。她指出：「我想中國很清楚資本外流的象徵意義。」

伊凡斯－普里查德表示，中國政府希望中國企業在海外市場有更大的市占率，但很多中國企業從事投機性投資，包括購買外國職業足球隊，很多中國富豪購買海外的房地產等。

澳洲央行總裁洛伊（Philip Lowe）表示，中國也擔心大量資本流入。

他表示：「儘管很多國家已讓資本帳自由化，並讓匯率更加彈性，但很少有國家在這麼做的時候，沒有造成國家金融體系些許的混亂。」華爾許指出，如果中國吸收來自外部的過量資金，可能導致股市崩盤。

此外，伊凡斯－普里查德指出，如果中國經濟瓦解，澳洲經濟將首當其衝。他說：「當前可能引爆另一次全球危機的候選人，顯然就是中國。而澳洲對中國經濟的曝險，將使其難以自中國脫身。」