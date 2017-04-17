〈熱門族群〉訂單滿手 無塵室廠今年很樂觀

2017-04-17

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠半導體業與面板業持續投資建新廠，無塵室相關的廠務與工程訂單商機續湧現，市場預估無塵室相關廠商包括漢唐（2404）、亞翔（6139）、聖暉（5536）等，繼去年營運繳出佳績，今年營運成長動能可望持續強勁。

漢唐去年在大客戶、晶圓代工廠台積電（2330）大單挹注下，全年合併營收達154.26億元、年增24.23%，稅後淨利15.51億元、年增24.7%，每股稅後盈餘6.52元；漢唐董事會日前決議，去年度盈餘每股將配發6元現金股利。

漢唐擁有無塵室系統統包整合工程能力，也是台積電（2330）擴產主要配合廠，法人預估包括中科、南京廠廠務設備工程，均有助漢唐承攬無塵室系統整合工程的業績，今年營收與獲利可續走高。

聖暉去年合併營收達84.04億元，稅後淨利4.36億元、年增5%，每股稅後盈餘達9.45元，每股擬配發8元現金股利，獲利與配發股利同創近3年新高；台灣與中國兩岸面板、半導體業持續建廠與擴產，帶動聖暉去年營運獲利成長。

聖暉今年營運可望持續成長，因無塵室機電整合工程約占該公司營收4到5成，設備製造銷售相關營收比約2到3成，主要成長動能也是來自半導體、光電業及電子組裝等產業大幅擴廠，由於聖暉目前在手訂單達高檔水位，對今年營運展望趨樂觀。

亞翔客戶群包括聯電（2303）等，去年受惠認列聯電轉投資廈門12吋廠聯芯的廠務工程營收，全年合併營收234.12億元，創營收新高，稅後淨利6.16億元，年增達2.2倍，每股盈餘2.97元，董事會決議每股擬配發現金股利1.5元。

展望今年，因中國面板與半導體業持續建置新廠，亞翔及子公司亞翔集成紛取得多個無塵室相關的系統工程案，包括晶圓廠與面板廠的廠務設備及工程，法人預期將有助亞翔今年營收與獲利可望較去年成長。