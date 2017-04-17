不看好電動車 豐田研發氫燃料電池車
編譯王惠慧／特譯
豐田在20年前發明油電混合車Prius的時候，掀起了一場汽車工業的革命，但豐田從未推出純電動汽車（EV）。正當全球車廠紛紛押注電動車市場的同時，豐田卻把眼光放向使用氫燃料電池的MIRAI（未來）車系。
日本汽車工業最大賭注
英國《金融日報》形容，在日本中部豐田市的豐田汽車總部一間小工廠裡，一群菁英工作團隊正在進行全球第二大車廠的一場豪賭，MIRAI車系可能是汽車產業的未來，但也可能完全只是一個科技陷阱，將把整個日本工業吞噬殆盡。
豐田掌握了電池、設備等所有技術，卻不看好電動車前景，他們認為電動車終將面臨充電時間、電池將隨時間老化等風險；豐田將MIRAI車系視為豐田和日本實現低碳社會的方法，不過，在打造氫燃料電池汽車的道路上障礙重重，不僅技術昂貴，需要全國性的補充站，且最麻煩的是，尚未出現廉價且無碳的氫燃料來源。
基於產業策略、能源安全及物理學等原因，日本和國內最大車廠豐田在氫燃料上下了很大的賭注，他們希望把氫燃料電池汽車推向全球市場之前，在2020年東京奧運期間，能用這種車輛運送選手來回選手村與會場。
日本首相安倍晉三日前於官邸進行再生能源相關會議時表示，日本要領先全球，成為「氫能社會」，要建構從生產端到消費端的國際氫能供應鏈，並加速建設國內的加氫站。
不過，一切可能還為時尚早，《日經新聞》報導，目前加氫站經營的規定相當嚴苛，業者必須定期檢查保管槽、必須有保全人員常駐等，因此建設成本是一般加油站的4倍，約4億至5億日圓左右，全日本現今只有將近100個加氫站。
更令人擔心的是，最壞的情況並非燃料電池失敗了，而是稍微成功了，使此技術成為日本獨用，但無法銷售給其他國家，如此一來，豐田及本田等車廠只能活在自己創造的生態系統。
如同日本過去在手機市場，雖研發許多功能好、外型美觀的手機，但因無法銷售海外，被稱為「加拉巴哥（Galapagos，厄瓜多一座與世隔絕的小島）手機」，被隔離在市場之外，只能孤芳自賞，最後被外來者淘汰。
豐田研發部主管伊勢清貴向《金融日報》表示，「我們認為燃料電池才是最終的生態車款，大家都在說電動車是產業未來的方向，但同樣也還有很長一段路要走，純電動車比燃料電池車（FCV）更容易製造」。
豐田的目標是要在2020年前，氫燃料電池汽車每年銷售超過3萬輛，等於是2017年生產目標的10倍，同時也計畫在奧運前，讓超過100輛氫燃料電池汽車穿梭在東京街頭。
燃料電池製造難度很高
豐田雖未強調這一部分，但報導指出，製造燃料電池的難度很高，這正是吸引日本車廠的關鍵，電動車市場與手機市場有部分類似，簡單、模組化、容易組裝，而且容易被中國和矽谷搶走市場。
相較之下，製造一輛燃料電池車，需要具備車廠技術才能做到，日本經濟產業省官員指出，「以產業策略的角度來看，燃料電池相當困難，屬於化學而非機械的世界。」若汽車產業走向燃料電池，日本將取得優勢位置；但若沒有，就是日本政府的嚴重失算。
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