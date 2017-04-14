| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 財經

蘋果跨足醫療祕密計畫 研發血糖感測器

2017-04-14

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國財經媒體CNBC引述3位知情人士說法，蘋果正秘密跨足醫療器材業，已僱用了一組生物醫學工程師團隊，正為糖尿病患開發非侵入性、能持續追蹤血糖水準的感測器，於離加州總部不遠的巴羅艾托（Palo Alto）辦公室工作，且這個來自於蘋果創辦人賈伯斯發想的「超級機密」計畫已成熟到開始進行臨床試驗。

報導指出，若蘋果真的研發出來這項突破性產品，將會是生命科學終極夢想的「聖杯」；該領域內許多企業一直在嘗試，也不斷失敗，因為要「精確」追蹤血糖水準又不刺穿皮膚（如抽血檢驗），目前仍是一項高難度的挑戰。不過，蘋果拒絕評論相關報導。

消息人士指出，蘋果這項研發至少進行5年，賈伯斯曾想像如同智慧錶一般的穿戴裝置，能用以追蹤含氧量、心跳和血糖等生命重要指數。蘋果2010年曾悄悄收購一家名為「Cor 」的公司，據報導Cor公司就涉及有關健康及身體適能感測技術。

知情人士說，這項研發計畫發展到蘋果已經在舊金山灣區各地診所展開可行性試驗，並僱用專業顧問群協助釐清通過監管規定的方法；該血糖團隊上級主管為蘋果負責硬體科技的資深副總裁史羅吉，一年前約有30人，不過人數現在可能更多。由於蘋果從Vital Connect、Masimo、Sano、Medtronic、C8 Medisensors等公司搶聘了10多位生醫專家後，一部份人已加入該團隊。

另外，也有消息指出，蘋果正在開發光學感測器，利用光線穿透皮膚以測量血糖值。精確偵測血糖指數一直是項挑戰，失敗例子不勝枚舉，恐讓從事研發的公司耗費數億甚至10億美元以上的巨資。蘋果以外，Google旗下生命科學團隊Verily目前也正在研發透過「智慧」隱形眼鏡，以眼睛測量血糖值；該公司2015年與DexCom合作開發OK繃的血糖感測裝置。

廣告
  • CNBC報導，蘋果公司正跨足醫療器材業，為糖尿病患開發可偵測血糖又不侵入人體皮膚的感測器。（法新社）

    CNBC報導，蘋果公司正跨足醫療器材業，為糖尿病患開發可偵測血糖又不侵入人體皮膚的感測器。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蘋果 血糖
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：蘋果跨足醫療祕密計畫 研發血糖感測器


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.