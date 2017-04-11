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抗匯兌壓力 國泰金前三月EPS0.84元

2017-04-11

〔記者李靚慧、盧冠誠／台北報導〕金控獲利陸續出爐，雖有新台幣強勢升值的匯兌壓力，但國泰金、富邦金的3月自結獲利表現仍然亮眼，國泰金自結3月稅後盈餘37.7億元，力壓富邦金3月份稅後盈餘31.61億元，國泰金累計前三月稅後淨利達107.1億元，勝過富邦金的97.77億元；累計前三月每股稅後盈餘，國泰金0.84元、富邦金0.96元。

中信金則為另一家累計前三月稅後盈餘破百億的金控，3月單月稅後盈餘29.15億元，累計前三月合併稅後盈餘102.14億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.52元。

兆豐金3月份稅後盈餘26.79億元，累計前三月稅後盈餘74.03億元，第一季EPS0.54元。兆豐金前三月獲利表現較上年同期略減約3個百分點，因銀行受利差降低及新台幣匯損影響獲利減少2億元，兆豐票券及兆豐AMC獲利均減少逾億元所致。

以三商銀為主體的兩大公股金控第一金（2892）及華南金（2880）首季稅後盈餘各43.09億元、23.49億元，累計每股稅後盈餘（EPS）分別為0.36元、0.22元。另家公股金控合庫金（5880）3月稅後盈餘12.12億元，第一季稅後盈餘35.31億元，年增率達8.98%，累計EPS為0.29元。

公股行庫方面，彰銀（2801）3月稅後盈餘11.13億元，前三月稅後盈餘28.67億元，首季EPS為0.32元。台企銀（2834）前三月稅前盈餘17.5億元，較去年同期成長8.46%，第一季稅後盈餘13.91億元，累計EPS為0.23元。

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  • 國泰金前三月EPS0.84元（記者廖千瑩攝）

    國泰金前三月EPS0.84元（記者廖千瑩攝）

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