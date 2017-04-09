日官民組團隊 競標東芝記憶體
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《日經亞洲評論》八日報導，日本官民正籌組財團，以標下東芝分拆後的東芝記憶體公司（Toshiba Memory），防止東芝半導體關鍵技術和人才流到海外；在日本經濟產業省支持下，東芝與日本商界正探詢企業合作投資的意願，富士通和富士軟片考慮加入，其他對象包括東芝的客戶及業務夥伴。
報導指出，在日本成形中的新財團中，民間擬尋求每一參與企業貢獻約一百億日圓；政府則已建議由日本產業革新機構（INCJ）等政府資助基金參與，共同投資額約在五千億日圓，以在該財團裡取得足夠份額，進而監控重大管理決策。日本經濟產業省一位資深官員表明，如果是推動國內產業的科技創新，「政府附屬相關基金有投資空間」。
鴻海出價八三四○億居冠
東芝記憶體晶片事業出售案首輪競標已截止，據悉，東芝已從十組投標隊伍中初選。日本《朝日新聞》七日報導，首輪出價當中，台灣鴻海集團以逼近三兆日圓（約八三四○億台幣）居首，美國博通（Broadcom）出價逾兩兆日圓，美國威騰電子（WD）、南韓SK海力士、美國KKR私募基金等出價介於一兆至兩兆日圓。外電指出，台積電已不在首輪競標名單。
《日經新聞》報導，由於東芝記憶體業務首輪競標沒有日本公司參與，新成立的日本財團可能尋求和美國或參與首輪競標的其他業者合作；東芝已表示，首輪競標後仍開放其他具有吸引力的報價投標，而東芝在完成投標者財務條件篩選後，第二輪競標可能於五月展開，希望在六月下旬股東會前做最後決定，並於明年三月底前完成交易。
彭博七日也報導，日本政府基於東芝半導體科技的戰略價值考量，可能反對該公司把記憶體業務賣給鴻海或海力士。
另外，避險基金Effissimo資產管理公司揭露，持有東芝九．八％股份，成為東芝最大股東。東芝財務及債務問題延燒，已通知往來銀行，本月起的新會計年度需融資一兆日圓，但動用現有信用額度後，仍有約三千億日圓的缺口。
旺宏告侵權 東芝出售變數
不過，美國國際貿易委員會（ITC）公告，將針對台灣旺宏控告東芝侵害其三項快閃記憶體相關專利展開調查。一旦東芝被判侵權，出售記憶體業務可能出現變數。ITC通常在十五至十八個月內完成調查，有權下令禁止外國產品輸美販售。
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