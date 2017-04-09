中企作假帳史 美股爆完換港股
2017-04-09
編譯王惠慧／特稿
過去十年內，中國無論在美國、香港上市公司，或在中國本地，財務造假事件頻傳；最受矚目莫過於二○一○年到二○一三年間在美上市中企的「下市潮」，當時至少五十家中企被勒令下市、超過四十名外資發行商及管理人士被控詐欺。
勒令下市中企 4年至少50家
中企作假帳早期可追溯至二○○一年的銀廣夏事件；中媒《財經》雜誌揭發銀廣夏公司虛構財務報表，中國證監會隨即展開調查，銀廣夏透過偽造合約、出口報關單、虛開發票等方式，虛構獲利達七．四五億人民幣。
影響最大、範圍最廣的中企造假事件，是在二○一○年由放空機構渾水（Muddy Waters）開了第一槍，指控東方紙業財務報表存在造假行為，誇大了二○○八年的收入近廿七倍；另渾水創辦人布拉克（Carson Block）在公開信中指出，在二○一○年到二○一三年間，大量在美上市的中企都捲入作假帳的風暴中。
這些遭放空機構點名的中企無一倖免，綠諾國際、中國高速頻道、多元環球水務被交易所下市，東方紙業股價下跌了八十％。當時，大多數來自中國小型私人企業，選擇與已上市空殼公司合併，而非透過ＩＰＯ等監管更加嚴格的途徑成為上市公司。
中國企業普遍存在帳目造假問題，而中國政府以機密法的國安保密規定為由，拒絕提交稽核報告及相關文件；美國ＳＥＣ曾對負責審計的四大會計師事務所德勤華永、安永華明、畢馬威華振、普華永道中天的中國分部，提起行政訴訟。
中國政府護航 拒給稽核報告
在美國上市中企爆發假帳風波後，二○一二年到二○一五年間，在香港上市的中國企業，包括童裝品牌博士蛙、中國金屬再生資源及漢能薄膜也陸續受到會計師事務所、放空機構及香港證監會的指控，懷疑上述公司財報有造假行為。經過調查後，香港證監會獲法庭命令將中金再生清盤（解散清算），漢能薄膜則遭停牌至今。
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