〈熱門族群〉大同董監改選打爛仗 股價照樣漲
〔記者李靚慧／台北報導〕家電股聲寶（1604）、東元（1504）、三洋電（1614）等個股，2016年全年獲利表現均較前一年成長、甚至創新高。不過，市場焦點仍在5月將進行董事改選的大同（2371），目前各方人馬積極徵求委託書，市場派董事被提名人雖慘遭大同公司董事會除名，但仍有敗部復活機會；大同上週在買盤進駐下，週五爆量衝上漲停，呈現一枝獨秀的走勢。
大同將於5月11日舉行股東常會，進行董監改選，上週三大同董事會進行「董事／獨立董事」被提名人審查，結果出乎意料，10名市場派被提名人，全數因「公司法第192條之1第4項」相關資料缺件等因素遭否決。
不過，市場派並非省油的燈，屬於大同小股東自救會的欣同投資顧問有限公司、陳麗卿、虞金榜、徐金藍，隔日立即向法院申請緊急處置，上週五順利取得假處分裁定書，台北地方法院裁准，將其提名的2名董事候選人、1名獨立董事候選人，列入大同公司董事候選人公告。使得大同董事改選的候選人數，又從原本只剩公司派9席，增加為12席。
大同因經營權之爭，股價自去年6月以來大漲數倍，但2016年合併財報仍大虧23.4億元，虧損金額雖較2015年的30.8億元減少，但每股仍虧損1.03元，還是無法配發股利。
值得注意的是，早自3月13日起，大同的股票就已停止過戶。根據三大法人買賣超資料，先前外資持續加碼的動作，自停止過戶日開始後就逐步放緩，甚至開始大幅賣超，上週五外資賣超3577張，上週5個交易日累計賣超8100張；相反的，自營商大舉加碼，上週五買超近8000張，累計5個交易日大買1萬1598張。
與大同相較，其他家電個股雖然股價沒有激情表現，現金股利卻均優於大同，例如家電大廠聲寶2016年每股稅後盈餘1.65元，董事會通過將配發現金股利1.4元，是聲寶近10年來，現金股利配發最多的一年。東元董事會也通過2016年每股配發現金股利0.88元，高於2015年的0.8元；三洋電2016年每股盈餘1.22元，優於2015年的0.99元，配發現金股利1.05元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵
- 宜市深夜住宅火警 消防救出3人
- 密謀殺教宗錯找FBI臥底幫忙 美男恐重判
- 〈愛の相親事件簿〉想像婚姻 預見未來
- 選將尊賴 看板、臉書放合照吸票
- 〈徵文啟事〉孩子愛頂嘴
- 雲林、屏東又爆禽流感 撲殺三萬多隻雞
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 More proof N Korea linked to Bangladesh heist: report
- M-Police 凡查過必留下痕跡
- 參考日本經驗 台鐵也要裝月台門了
- 中國抗議達賴訪阿魯納查爾邦 印度：別干涉內政
- 賊按摩裝熟 闖屋搜刮9旬嬤
- 〈愛情塔羅占卜〉相愛的決心 讓愛延續
- 中廣、中影、救國團案 黨產會下半年收網
- 愛女離家6年 單親媽淚盼團圓
- 川習會 兩人交集毛澤東
- 社論》年金改革 保護國家未來的主人
- 學童打球門牙撞缺角 母討20萬負責一輩子
- 婚宴各玩各的 劉亮佐趙小僑沒空洞房
- 農地見古墓 整理後小黃瓜大豐收
- R1M時速可破300公里 全球限量500台
- 〈活動看板〉找到孩子的成功
- 金控怕踩雷 對中放款減1500億
- 矽品男員工猝死 同事質疑過勞所致
- 台大論文案督導不周 楊泮池聲明：未追究為給年輕人機會
- 幫中國墮胎？川普斷聯國10億金援
- 澳洲美食節 天然獨家食材─百貨超市推店中店 小農商品進駐 健康有機
- 713、228與鄭南榕…玩遊戲也能了解台灣歷史
- 介入敘利亞內戰 俄成恐攻頭號目標
- 連假蘇澳大塞車 東服關心蘇花改
- 茼蒿放到開花 藏農民辛酸
- 減少久站久坐 避免靜脈潰瘍
- 挑戰判決成功 大都會一舉破敵
- 排隊3天掛不上號 指壓師父子研發復健輔具枕
- 新北11運動中心 11日前兒童免費游泳
- （桃園）永安漁港觀海橋封橋維修 遊客硬闖
- 曲婉婷夏天出輯 勾市長男友踏朱諾獎
- 零公墓政策 鼓勵骨灰植存
- 盛竹如 胡雪珠逃過墜機死劫 重生40年
- 球后出征頂超 爭大馬站第二冠
標題：〈熱門族群〉大同董監改選打爛仗 股價照樣漲
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email