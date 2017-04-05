〈熱門族群〉大同董監改選打爛仗 股價照樣漲

2017-04-05

〔記者李靚慧／台北報導〕家電股聲寶（1604）、東元（1504）、三洋電（1614）等個股，2016年全年獲利表現均較前一年成長、甚至創新高。不過，市場焦點仍在5月將進行董事改選的大同（2371），目前各方人馬積極徵求委託書，市場派董事被提名人雖慘遭大同公司董事會除名，但仍有敗部復活機會；大同上週在買盤進駐下，週五爆量衝上漲停，呈現一枝獨秀的走勢。

大同將於5月11日舉行股東常會，進行董監改選，上週三大同董事會進行「董事／獨立董事」被提名人審查，結果出乎意料，10名市場派被提名人，全數因「公司法第192條之1第4項」相關資料缺件等因素遭否決。

不過，市場派並非省油的燈，屬於大同小股東自救會的欣同投資顧問有限公司、陳麗卿、虞金榜、徐金藍，隔日立即向法院申請緊急處置，上週五順利取得假處分裁定書，台北地方法院裁准，將其提名的2名董事候選人、1名獨立董事候選人，列入大同公司董事候選人公告。使得大同董事改選的候選人數，又從原本只剩公司派9席，增加為12席。

大同因經營權之爭，股價自去年6月以來大漲數倍，但2016年合併財報仍大虧23.4億元，虧損金額雖較2015年的30.8億元減少，但每股仍虧損1.03元，還是無法配發股利。

值得注意的是，早自3月13日起，大同的股票就已停止過戶。根據三大法人買賣超資料，先前外資持續加碼的動作，自停止過戶日開始後就逐步放緩，甚至開始大幅賣超，上週五外資賣超3577張，上週5個交易日累計賣超8100張；相反的，自營商大舉加碼，上週五買超近8000張，累計5個交易日大買1萬1598張。

與大同相較，其他家電個股雖然股價沒有激情表現，現金股利卻均優於大同，例如家電大廠聲寶2016年每股稅後盈餘1.65元，董事會通過將配發現金股利1.4元，是聲寶近10年來，現金股利配發最多的一年。東元董事會也通過2016年每股配發現金股利0.88元，高於2015年的0.8元；三洋電2016年每股盈餘1.22元，優於2015年的0.99元，配發現金股利1.05元。