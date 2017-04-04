學者︰政府賣地變現 難堵套利
2017-04-04
〔記者徐義平／台北報導〕學者直言，當初政府推出合宜住宅的政策動機就不單純，雖可降低高房價的民怨，但因有投機套利空間，事後證明這政策根本無法解決民眾居住問題，是政府賣地、創造建商利基與地方發展等多重利益因素考量下的「選舉政策」。
景文科技大學財務金融系副教授章定煊指出，當初合宜住宅對外的定義是「買得起」的住宅，加上正值房市飆漲階段，合宜住宅較周邊行情便宜，存有「套利」空間，因此只要符合資格的民眾，不管是住在外島或是中、南部民眾都搶著申請。
他說，最初只限定綁五年，也就是五年內不能移轉；但中籤者可以透過權利轉讓的方式，等到五年年限到期後，立刻套現獲利，年限實在太短，幾經學者提醒後，浮洲合宜住宅才將移轉限定年限拉長至十年。
從開發利益出發 居住問題無解
章定煊直言，兩大合宜住宅當初推動，根本就不是為了解決民眾居住的需求，反而是政府可透過一筆大型的土地交易，挹注中央一筆龐大賣地現金，同時也給建商創造利基空間，甚至選址的地點也可以順勢發展，當初動機並不單純，並非以解決住宅問題出發，反而是從經濟、開發利益等方向出發。
但A7合宜住宅建商之一的麗寶建設副總何昭宏認為，合宜住宅有預告登記限制，加上五年到十年內不能移轉的限制，推測可能是承購戶本身的債務問題，才會導致資產遭到法拍，應以單純個案來看。
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