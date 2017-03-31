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日月光擬配息1.4元

2017-03-31

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠日月光 （2311）昨董事會決議，去年每股盈餘2.83元，擬每股配發現金股利1.4元，以昨天收盤價39.7元計算，若順利填息，現金殖利率約3.52%。

日月光去年集團合併營收2748.84億元，年減3%，歷史次高；全年稅後淨利216.92億元，年成長13%，每股盈餘2.83元，較前年每股盈餘2.51元為高，但配發現金股利1.4元卻較去年1.6元為低，盈餘配發率約49.5%。日月光將於6月28日召開股東會。

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  • 日月光昨董事會決議，擬每股配發現金股利1.4元。（資料照）

    日月光昨董事會決議，擬每股配發現金股利1.4元。（資料照）

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