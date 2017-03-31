台開 9年來資產市值增5倍

2017-03-31

〔記者陳永吉／台北報導〕台開（2841）民營化至今年滿9年，當初以民股股東入主台開的董事長邱復生昨天表示，台開9年來資產市值增加5倍，負債從165億元降至30億元，日前公告的私募12億元，將投資新產業，是台開積極轉型重要的一步。

邱復生指出，這9年來台開改變最多的就是財務結構，在民營化前兩年，台開負債比達90.89%，2008年民營化後為77.17%，之後逐年負債比大幅降低，2015年降至最低點負債比42.9%，9年來負債比降低了31個百分點。同時，民營化以來，已連續9年獲利，其中有6年每股稅後盈餘在1元以上。

邱復生說，台開從民營化前以信託業務為主，到單純的土地開發，現在以創造新時代、未來新生活型態為目的，為土地注入新價值，成為提供全方位的土地加值開發服務商。

目前台開手上有4個園區開發案，包括花蓮洄瀾灣園區、新埔智能生態園區、金門風獅爺商店街及南投禪主題生態園區，其中金門風獅爺商店街進度最快，已經開始營運；新埔智能生態園區已取得溫泉會館、飯店旅館、「Villa 3」別墅、植栽溫室4大建照；南投禪主題生態園區由國際大師隈研吾設計之禪會所，也已取得建照；花蓮洄瀾灣園區500戶的養生村「日出山莊」，預計今年對外公開銷售。

至於台開3月23日董事會決議通過辦理私募，總發行額度不超過1億股，私募價格暫定每股12元。邱復生表示，目前應募人已有大致的方向，可能會是策略合作的夥伴，預計將分3次募集，未來會將所募資金投資及運用雲端科技於影視、娛樂、新媒體、醫療保健及物聯網等產業。