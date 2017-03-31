台開 9年來資產市值增5倍
2017-03-31
〔記者陳永吉／台北報導〕台開（2841）民營化至今年滿9年，當初以民股股東入主台開的董事長邱復生昨天表示，台開9年來資產市值增加5倍，負債從165億元降至30億元，日前公告的私募12億元，將投資新產業，是台開積極轉型重要的一步。
邱復生指出，這9年來台開改變最多的就是財務結構，在民營化前兩年，台開負債比達90.89%，2008年民營化後為77.17%，之後逐年負債比大幅降低，2015年降至最低點負債比42.9%，9年來負債比降低了31個百分點。同時，民營化以來，已連續9年獲利，其中有6年每股稅後盈餘在1元以上。
邱復生說，台開從民營化前以信託業務為主，到單純的土地開發，現在以創造新時代、未來新生活型態為目的，為土地注入新價值，成為提供全方位的土地加值開發服務商。
目前台開手上有4個園區開發案，包括花蓮洄瀾灣園區、新埔智能生態園區、金門風獅爺商店街及南投禪主題生態園區，其中金門風獅爺商店街進度最快，已經開始營運；新埔智能生態園區已取得溫泉會館、飯店旅館、「Villa 3」別墅、植栽溫室4大建照；南投禪主題生態園區由國際大師隈研吾設計之禪會所，也已取得建照；花蓮洄瀾灣園區500戶的養生村「日出山莊」，預計今年對外公開銷售。
至於台開3月23日董事會決議通過辦理私募，總發行額度不超過1億股，私募價格暫定每股12元。邱復生表示，目前應募人已有大致的方向，可能會是策略合作的夥伴，預計將分3次募集，未來會將所募資金投資及運用雲端科技於影視、娛樂、新媒體、醫療保健及物聯網等產業。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台開
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 朴槿惠遭裁押 淪南韓第3位被逮捕卸任元首
- 女大生夢中遭掀被以為撞鬼 睜眼發現更恐怖
- 單親女拚國手 張珮筠跆拳奪金
- 核三廠2號機下月歲修 供電恐亮紅黃燈
- 資助愛台東夢想 6組獲圓夢獎金
- 《冷眼集》國安部又壞事了
- 參考日斡旋受賄罪 規範不當關說
- 金九觀光台車 吳秉叡力推「復活」
- 大甲媽明道大學遶境 校方：自由參加
- 高市加碼補助淘汰燃油機車 最高可領3萬9千元
- 性侵懷孕空姐 恐龍法官判免訴
- 對決前東家後 增菘瑋心篤定
- 協商4小時 35.5億追加預算刪4.4億
- ANA Inspiration高球賽》3台將出擊 錢珮芸初登場
- 年金改革 民進黨團喊18趴兩年歸零
- 《中英對照讀新聞》Former Norwegian PM held at immigration over Iranian visa 挪威前總理因伊朗簽證在移民關卡遭扣留
- 少男負氣輟學 離家出走已2年
- 〈進度超前〉台江文化中心 明年9月完工
- 「腎」戰士楊家維 首度一軍先發
- 卜睿哲促川普別用「一中原則」
- 公告歷史街區 26條計畫道路撤銷
- 金英光圍裙遮點 羞到臉紅了
- 環台公路大賽》陳建良亞洲第一 首披藍衫台將
- 新永康警分局 首座智慧建築公共工程
- 小球燒3天3夜 失聲吊點滴
- 陸空聯防 世大運反恐演習逼真
- 北市百貨美食街抽檢 30店14家不合格
- 楊泮池全身而退 台大師生︰聽當事人解釋後再批判
- 缺水還洗街 廢水再利用啦
- 佔中9人交保 下一波傳拘黃之鋒
- 千千萬萬個布拉…達欣重返榮耀封王
- 高鐵雲林站 清明連假推免費接駁車
- 不只設局殺小模 騙女網友24萬被訴
- 國軍輕型戰術輪車 驚傳前軸軸殼托架斷裂瑕疵
- 《時尚織夢》6
- 大馬交還金正男遺體 換9公民
- 伊凡卡轉彎 改當白宮正式雇員
- 墾丁音樂季明登場 台一線南下闢調撥車道
- 謝金晶為父奔雲林宮廟 祈求豬哥亮病情好轉
- 老被新歡吐槽 狼王子張軒睿好想蜜蜜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台開 9年來資產市值增5倍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分