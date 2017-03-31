牛肉恐端上桌 美歐貿易緊張升溫
2017-03-31
美擬祭100％懲罰性關稅
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國和歐盟間的貿易緊張情勢升溫！《華爾街日報》報導，美國川普政府準備在對歐盟持續發酵的「牛肉」爭端上展現強硬姿態，正考慮對沛綠雅（Perrier）礦泉水、Vespa機車、洛克福（Roquefort）乳酪課徵一百％懲罰性關稅，以反制歐盟長期禁止施打荷爾蒙的美國牛肉進口。
針對相關報導，歐盟執委會發言人表示正密切關注美國的評估決定，但不願進一步評論；負責本案的美國官員林頓（Kate Linton）則沒有回應。
美歐牛肉爭端由來已久，幾次進出ＷＴＯ（世界貿易組織）貿易仲裁機制。ＷＴＯ在二○○八年裁示，歐盟對美牛的禁令違反國際貿易規範，美國可維持先前對歐洲產品實施的關稅來懲罰；隨後，美歐達成協議，美國二○○九年暫停相關歐洲產品關稅，歐盟允許未施打荷爾蒙的美牛進口，不過美國牛肉生產商指控，歐盟未如協議所說般適當地開放市場讓美牛進入。美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）辦公室二月間已對此舉辦公聽會，討論一些可能的報復目標。
ＵＳＴＲ數據顯示，去年美牛出口對歐盟僅不到二．五億美元，遠落後於對日本約十一．五億美元、對南韓約十億美元、對墨西哥約七億美元、對加拿大約五．五億美元。
報導指出，ＷＴＯ針對這件美歐牛肉爭端，只授予美國可對約一億美元價值的歐洲進口商品展開報復，因此涉及的歐洲商品範圍相對較小；例如，美國每年進口的法國葡萄酒達十六億美元，就直接被剔除在被報復的對象內。
貿易專家指出，相較於川普揚言制裁外國製造品和金屬，美歐牛肉爭端引發的報復算「小意思」，接下來就看美國是否有進一步動作；華府發展所謂「旋轉木馬式報復」的強力政策工具，可先對一些涉案國家產業報復，然後再擴大報復範圍。
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