拒認中國市場經濟地位 川普政府最快本週公布

2017-03-31

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國官方文件透露顯示，川普政府正評估中國在ＷＴＯ（世界貿易組織）架構下是否適用「市場經濟地位」（market-economy status, MES），最快本週公布結果；不過，美國商務部聲明已透露，華府仍將拒絕授予中國ＭＥＳ，將持續視其為「非市場經濟」，以便對中國產品課徵更高關稅。

美商務部︰不公平貿易 有嚴重後果

美國商務部聲明，中國和其他國家需要了解，持續不公平貿易措施和作法的遊戲結束了，做為一個「非市場經濟」，將會有嚴重的後果。

川普政府若本週公布這項決定，不僅使美國加入日本和歐盟陣營（同樣視中國為「非市場經濟」），並給予下週訪美的中國國家主席習近平一記下馬威。

美國有多個工會週三表示，歡迎美國商務部上述的評估，敦促川普政府不要授予中國ＭＥＳ。美國聯合鋼鐵工會主席傑拉德聲明：「中國尋求的優惠性待遇，會讓他們將更多不公平價格的產品傾銷至市場，卻還聲稱自己是市場經濟。」

在ＷＴＯ規範下，若授予中國完全ＭＥＳ，美國須改變處理貿易糾紛方式，美國企業可能更難對涉及在美國「傾銷」產品或享有不當補貼的中國廠商尋求課以懲罰性的高額關稅。相對地，若中國仍處於「非市場經濟」地位，美歐日等國在反傾銷調查中，可繼續使用「替代國」，即用他國價格來計算中國廠商實際成本、傾銷差率等。

中國二○○一年加入ＷＴＯ的議定書中，接受成員國以「非市場經濟」對待十五年，貿易夥伴國可採取反傾銷稅等措施來對抗不公平貿易。北京認為，去年十二月到期後，各國應「自動」承認中國為ＭＥＳ；美歐日等國則認為，ＭＥＳ授予有評估標準，例如美國標準包括貨幣自由兌換、薪資由勞資談判決定、政府控制生產方式的比例、政府控制資源分配及企業產出的比例等。