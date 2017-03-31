| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 財經

拒認中國市場經濟地位 川普政府最快本週公布

2017-03-31

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國官方文件透露顯示，川普政府正評估中國在ＷＴＯ（世界貿易組織）架構下是否適用「市場經濟地位」（market-economy status, MES），最快本週公布結果；不過，美國商務部聲明已透露，華府仍將拒絕授予中國ＭＥＳ，將持續視其為「非市場經濟」，以便對中國產品課徵更高關稅。

美商務部︰不公平貿易 有嚴重後果

美國商務部聲明，中國和其他國家需要了解，持續不公平貿易措施和作法的遊戲結束了，做為一個「非市場經濟」，將會有嚴重的後果。

川普政府若本週公布這項決定，不僅使美國加入日本和歐盟陣營（同樣視中國為「非市場經濟」），並給予下週訪美的中國國家主席習近平一記下馬威。

美國有多個工會週三表示，歡迎美國商務部上述的評估，敦促川普政府不要授予中國ＭＥＳ。美國聯合鋼鐵工會主席傑拉德聲明：「中國尋求的優惠性待遇，會讓他們將更多不公平價格的產品傾銷至市場，卻還聲稱自己是市場經濟。」

在ＷＴＯ規範下，若授予中國完全ＭＥＳ，美國須改變處理貿易糾紛方式，美國企業可能更難對涉及在美國「傾銷」產品或享有不當補貼的中國廠商尋求課以懲罰性的高額關稅。相對地，若中國仍處於「非市場經濟」地位，美歐日等國在反傾銷調查中，可繼續使用「替代國」，即用他國價格來計算中國廠商實際成本、傾銷差率等。

中國二○○一年加入ＷＴＯ的議定書中，接受成員國以「非市場經濟」對待十五年，貿易夥伴國可採取反傾銷稅等措施來對抗不公平貿易。北京認為，去年十二月到期後，各國應「自動」承認中國為ＭＥＳ；美歐日等國則認為，ＭＥＳ授予有評估標準，例如美國標準包括貨幣自由兌換、薪資由勞資談判決定、政府控制生產方式的比例、政府控制資源分配及企業產出的比例等。

廣告
  • 美國近年來以WTO（世貿組織）規範「非市場經濟」的計算方式，對中國鋼鐵等多種產品課徵反傾銷稅。圖為北京鋼材盤元堆放場。（歐新社檔案照）

    美國近年來以WTO（世貿組織）規範「非市場經濟」的計算方式，對中國鋼鐵等多種產品課徵反傾銷稅。圖為北京鋼材盤元堆放場。（歐新社檔案照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保護主義 市場經濟地位
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：拒認中國市場經濟地位 川普政府最快本週公布


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.