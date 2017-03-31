不甩Fed升息首季照漲 金價挺進1250美元
2017-03-31
漲100美元 漲幅近9%
〔記者盧冠誠／台北報導〕儘管美國聯準會（Fed）本月重啟升息循環，但仍未破壞國際金價今年以來的漲勢，近期於每英兩1250美元附近震盪整理，若與去年底收盤價1151美元價位相比，首季上漲約100美元，單季漲幅近9%。
回顧2017年第1季，台灣銀行黃金分析師表示，1月受到英國宣布啟動脫歐程序，以及美國總統川普上任後祭出爭議的政策，刺激避險買盤進駐，帶動金價單月大漲近60美元，並於2月續漲近40美元。
台銀黃金分析師指出，3月美國聯準會如市場預期升息1碼（0.25個百分點），但釋出目前無意加速升息步調的訊息，使得本月金價呈現先跌後揚走勢。
至4月底 黃金行情偏多
展望未來，元大黃金期信基金經理人潘昶安認為，3月下旬至4月底黃金格局偏多，不過，在金價年度區間不會太大的前提下，建議投資人以回檔加碼較為有利。
潘昶安補充，目前正炒得火熱的法國總統大選，自1965年以來尚無人於第1輪當選，目前民調預估主張脫歐的極右派，以及擁歐的中間派於4月23日首輪投票出線的機率最高，因此避險資金流入黃金市場可望維持至4月下旬。
台灣時間昨日下午5點，國際金價於1250美元附近整理，國內金市方面，銀樓每台錢飾金賣出價為4840元，台銀1公克黃金存摺售價1225元，1公斤黃金條塊要價逾123萬元。
若遇黑天鵝 金價續飆
澳盛銀行（ANZ Bank）資深商品策略分析師海恩斯（Hynes）表示，若未來發生任何未符合預期且影響重大的政治黑天鵝事件，金價有機會朝1300美元挺進，而實金市場的良好發展，亦為支撐金價的一大因素。
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