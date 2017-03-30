建商勤獵地 北市房價最慢第3季落底？

2017-03-30

〔記者徐義平／台北報導〕受到建商買地態度積極，第一季土地市場交易金額為189億元，相較去年同期的128億元，增加約61億元，增幅近5成，其中建商在本季積極購地，占首季整體土地交易占比約57%。而且本季前十大土地交易案中，有7筆是建商所貢獻，首季建商合計買地金額高達108億元，較去年同期建商購地金額增加660%。

本季單筆土地交易金額最高是南港土地交易案，為潤泰新砸下35億元向國產實業子公司睿信建設所買下，土地交易面積約1600坪，每坪成交價近219萬元，相較高點時周邊的土地行情，有明顯修正。

高力國際資本市場及投資服務部執行董事黃正忠指出，本季主要受到建商購地買盤回溫，促使土地市場成交金額超越去年同期，至於本季土地交易金額最高的縣市則為台北市，金額約67億元，光是潤泰新與國壽兩筆購地金額便將近60億元，顯示北市精華區土地仍是首選，能買盡量買。

高力國際董事總經理劉學龍補充，以目前建商購地態度比較積極，加上房價已經修正相當幅度，推測北市房價最慢第三季便會落底。

不過，反觀受到高額持有稅以及房市盤整雙重因素影響，整體商用不動產買氣仍未開。繼去年全年僅703億元，低於2008年金融海嘯706億元，創近10年新低之外，今年首季更僅有59億元，不但相較去年同期大幅衰退超過6成，更是2012年以來同期最低紀錄。

頂級商辦單坪租金正式站穩3000元

高力國際調研部董事李日寶指出，目前商用不動產仍以自用型買方為主，而且若碰上業主願意有感讓價，成交便會產生交集，以太子建設興建的內湖潭美大樓案為例，過往業主多半希望毛利能夠守住2成，但該筆交易案業主則將毛利降至13%，是促成該案能夠成交的主因。

根據高力國際第一季季報指出，北市頂級商辦的單坪租金自去年開始便站上3000大關，今年第一季頂級商辦單價微幅增加17元，推測該等級的商辦已經正式站穩3000元。

不過，由於未來幾年頂級商辦仍有不小的供給量，包括第四季南山廣場可能釋出3.1萬餘坪，因此，頂級商辦租金要大幅上揚的機會並不高。