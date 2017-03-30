台灣Pay迎戰 金融卡也能刷
2017-03-30
發卡量近億 「金融卡雲支付」功能啟動
〔記者李靚慧／台北報導〕Apple Pay正式進入台灣，本土品牌「台灣Pay」功能也升級，鎖定發卡量近億張的「台灣金融卡」，宣布啟動「金融卡雲支付」功能，以搶攻龐大的轉帳、網購商機。
掃碼支付將升級 安卓、蘋果都能用
財金公司也不放過「果粉」的強大消費力，已研發跨Android及iOS系統的QR code標準，預計第三季上線；屆時使用Apple手機用戶，下載「t wallet+ APP」後，掃QR code就可近端付款，積極搶攻夜市等小商家的支付商機。
財金資訊公司與台灣行動支付昨宣布，正式開通HCE金融卡雲支付服務，首波先導金融機構包括台銀、土銀、合庫、玉山、台新、中信等廿家公、民營金融機構，總發卡市占率逾七成。
台灣Pay較已上線的Apple Pay，及規劃上線的Samsung Pay、Android Pay，除綁定信用卡外，還鎖定金融卡。財金公司董事長趙揚清分析，國人平均手上有四至五張金融卡，目前信用卡發卡張數逾四千萬張，有效卡數僅二千七百萬卡；晶片金融卡至去年底發卡張數逾一億張，流通卡高達九千四百萬張，政府要推動電子支付「五年倍增」的政策，大批使用金融卡的「年輕族群」及「未持有信用卡族群」，絕對不可忽視。
趙揚清表示，透過「金融卡雲支付」，民眾可將金融卡綁入手機，同時進行「近端」與「遠端」消費購物、轉帳、繳費稅、提款等服務，功能較信用卡更全面。
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