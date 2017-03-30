| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 財經

台灣Pay迎戰 金融卡也能刷

2017-03-30

發卡量近億 「金融卡雲支付」功能啟動

〔記者李靚慧／台北報導〕Apple Pay正式進入台灣，本土品牌「台灣Pay」功能也升級，鎖定發卡量近億張的「台灣金融卡」，宣布啟動「金融卡雲支付」功能，以搶攻龐大的轉帳、網購商機。

掃碼支付將升級 安卓、蘋果都能用

財金公司也不放過「果粉」的強大消費力，已研發跨Android及iOS系統的QR code標準，預計第三季上線；屆時使用Apple手機用戶，下載「t wallet+ APP」後，掃QR code就可近端付款，積極搶攻夜市等小商家的支付商機。

財金資訊公司與台灣行動支付昨宣布，正式開通HCE金融卡雲支付服務，首波先導金融機構包括台銀、土銀、合庫、玉山、台新、中信等廿家公、民營金融機構，總發卡市占率逾七成。

台灣Pay較已上線的Apple Pay，及規劃上線的Samsung Pay、Android Pay，除綁定信用卡外，還鎖定金融卡。財金公司董事長趙揚清分析，國人平均手上有四至五張金融卡，目前信用卡發卡張數逾四千萬張，有效卡數僅二千七百萬卡；晶片金融卡至去年底發卡張數逾一億張，流通卡高達九千四百萬張，政府要推動電子支付「五年倍增」的政策，大批使用金融卡的「年輕族群」及「未持有信用卡族群」，絕對不可忽視。

趙揚清表示，透過「金融卡雲支付」，民眾可將金融卡綁入手機，同時進行「近端」與「遠端」消費購物、轉帳、繳費稅、提款等服務，功能較信用卡更全面。

廣告
  • 本土「台灣Pay」功能升級，「金融卡雲支付」今日上線，台銀、土銀、合庫、玉山、台新、中信等20家公、民營金融機構，加入首波先導金融機構行列。（記者李靚慧攝）

    本土「台灣Pay」功能升級，「金融卡雲支付」今日上線，台銀、土銀、合庫、玉山、台新、中信等20家公、民營金融機構，加入首波先導金融機構行列。（記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Apple Pay 台灣Pay 電子支付
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：台灣Pay迎戰 金融卡也能刷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.