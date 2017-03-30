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輝山冰山一角 中國影子銀行風險劇增

2017-03-30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，中國輝山乳業近日在香港股價暴跌事件，凸顯估計高達8兆美元（約242.4兆台幣）的影子銀行放貸風險，光地方性銀行吉林九台農商銀行就放貸13.5億人民幣（約60.8億台幣）給輝山；中國較少被外界關注、風險極高的影子銀行體系一旦引爆金融危機，恐波及全球。

輝山乳業24日在香港股市早盤暴跌85%，至0.42港元後，一直停牌迄今；輝山隨後坦承資金鏈斷裂，負責財務的主管葛坤失聯。中國證券報報導，對輝山乳業授信最大的為中國銀行的33.4億人民幣，其次就是九台農商銀行。

九台農商銀行昨日表示，該行對輝山乳業提供13.5億人民幣的融資，除了直接向輝山附屬公司放貸6億人民幣外，還包括透過購買融資租賃公司「應收帳款受益權」，提供輝山融資7.5億人民幣。

彭博報導，數以百計的中國中小型銀行業者透過把貸款種類登記為「應收帳款投資」，提高本身帳面上的資產和獲利，卻造成不透明地下金融風險，可能引發倒閉破產、政府紓困或資金流動性緊張，甚至可能蔓延波及中國全國性金融市場或全球市場。

里昂證券（CLSA）去年9月曾估計，中國影子銀行體系可能引發損失高達3750億美元（約11.4兆台幣）；從2011年至2015年期間，這類中國影子銀行放貸以每年30%的速度增加，已達到54兆人民幣，相當於中國GDP（國內生產毛額）79%。不過，有關中國影子銀行個別放貸安排的細節，卻很少浮上檯面曝光。

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  • 中國輝山乳業上週五在香港股價暴跌85%事件，引發外界對中國影子銀行體系放貸風險的重視。圖為輝山大債權人之一中國銀行。（路透）

    中國輝山乳業上週五在香港股價暴跌85%事件，引發外界對中國影子銀行體系放貸風險的重視。圖為輝山大債權人之一中國銀行。（路透）

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