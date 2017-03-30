中國鋁箔 美展開雙反調查

2017-03-30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易紛爭再升溫！離美國鋁業協會申訴僅約3週時間，美國商務部宣布對從中國進口的鋁箔產品展開反傾銷和反補貼的「雙反」調查，估計傾銷稅率介於38.4%至140.21%，成為美國可能對中國產品課徵懲罰性關稅的最新案例。中國商務部對此回嗆，美方此舉將導致兩敗俱傷。

中國商務部新聞稿稱，不合理地使用貿易救濟措施，影響美國消費者福利、最終導致中美相關產業兩敗俱傷。

3週前，美國鋁業協會向監管機構申訴，指控中國鋁箔生產商接受不公平補貼、以不合理低價傾銷美國市場，已造成產業的「實質傷害」。這些鋁箔產品廣為消費者和工業使用，從洋芋片餅乾到優格奶製品的包裝都可見到。

根據美國商務部聲明，美國鋁業指控230家中國鋁箔出口業者，去年出口至美國的中國鋁箔產品達 3.9億美元；「打算盡快採取行動以制止任何不公平貿易行為」，儘早決定。