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林︰豪宅市場動了 自住型居多

2017-03-29

〔記者楊雅民／台北報導〕身兼元利建設董事長的全聯福利中心董事長林敏雄表示，台北市政府去年12月15日宣布新屋房屋稅打7折後，豪宅市場有動了，大部分是自住型客層。

林敏雄說，房屋稅未調降前，買家連出價都不要，賣家若主動降價根本是作踐自己，現在詢價看房子的人多了，大家都願意出價，建商也願意讓價，買方出價再降價才有用。

他認為，台灣的房市雙北仍是領頭羊，其他市場本來房價就不高，漲得不多，跌也不會太多。

元利建設總經理蔡建生表示，元利今年將推出的頂級豪宅信義聯勤案「One Park」，目前仍在整理中，每戶總價恐將從4億元起跳。

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