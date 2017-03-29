蘋果新200大供應商 友達被踢出榜外
2017-03-29
台廠共46家入列
〔編譯王惠慧／綜合報導〕蘋果公司公布2017年前200大供應商名單，友達光電已經不在名單之內。這次名單當中有46家台灣廠，友達及谷崧精密等5家台廠已遭剔除，但另外也有雙鴻、建準等5家公司加入名單當中。
雙鴻等5家新加入
報告中指出，前200大供應商名單能代表97%的供應商。此次公布的名單當中，台灣供應商包括鴻海、大立光、日月光等46家廠商，其中，營收有2%來自蘋果公司的友達，為蘋果提供面板，已經掉出200大供應商之外；另外，中強光電、谷崧精密、兆利科技、白金科技等5家公司去年有在名單上，但今年已經被剔除。
包括雙鴻科技、建準集團、健鼎科技、台灣晶技、國巨等5家公司則是今年新加入供應商名單；蘋果公司指出，在2016年進行了705家供應商的評估，其中有30%是首次接受評估的新供應商，該公司表示將表現優異的廠區增加59%，而表現不良的廠區則減少31%。
其他2017年新進入200大供應商名單的還有日本特殊陶業（NGK）、美國工業設備製造商伊頓（Eaton），以及日本相機鏡頭大廠康達智（Kantatsu）。
先前《日經新聞》報導，夏普有意透過向康達智挹注資金，與大立光爭搶更多iPhone訂單，而這次康達智出現在供應商名單當中，顯示也有可能是蘋果想扶植相機鏡頭的另一個供應商。
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