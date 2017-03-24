南韓大宇造船 獲26億美元紓困

2017-03-24

〔編譯王惠慧／綜合報導〕南韓金融服務委員會（FSC）週四表示，國營銀行將提供陷入困境的南韓大宇造船26億美元紓困，若無這筆資金，該公司將無力償付今年到期的9400億韓元（約8.405億美元）公司債。

南韓金融服務委員會在聲明指出，大宇造船將有4400億韓元公司債即將在4月到期，若國營銀行不出手紓困，預計該公司將無法贖回9400億韓元的公司債；大宇造船與現代重工、三星重工為南韓的首要造船商。

不過，2015年由於商品價格下滑、交易量不斷下降的情況下，迫使上述三家南韓造船商不斷削減成本並出售資產，在三家造船廠當中，大宇的情況最為嚴峻，在1990年代亞洲金融風暴後已經歷過一次紓困，但2015年以來由於延遲交貨等造成財務情況迅速惡化，2015年該公司淨虧損達3.3兆韓元。

若大宇造船破產，將可能導致5萬人失業、1300家承包商受影響；南韓金融服務委員會表示，若大宇在今年破產，帶給南韓的經濟衝擊將達48.4兆韓元，大宇的債權銀行將必須增提呆帳準備金至14兆韓元。

南韓金融服務委員會提出的計畫是，讓持有1.5兆大宇公司債的企業戶同意50%的債務進行債轉股，另外50%則給3年寬限來償還；而最大兩家韓國開發銀行（KDB）及韓國進出口銀行則接受1.6兆的大宇無擔保貸款100%債轉股的計畫。

船運經紀商Banchero Costa研究主管Ralph Leszczynski向路透表示，由於近來乾散貨船市場復甦，使得造船業訂單增加，日本及中國造船廠變得更有競爭力；但他也直言，「很不幸地，油輪及貨櫃船業務已經不如以往」，因此南韓造船業的寒冬至少還得持續個幾年。KDB指出，在投入約5.6兆韓元幫助韓進和大宇後，預估2016年造船業淨損約達3兆韓元。