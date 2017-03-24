南韓大宇造船 獲26億美元紓困
2017-03-24
〔編譯王惠慧／綜合報導〕南韓金融服務委員會（FSC）週四表示，國營銀行將提供陷入困境的南韓大宇造船26億美元紓困，若無這筆資金，該公司將無力償付今年到期的9400億韓元（約8.405億美元）公司債。
南韓金融服務委員會在聲明指出，大宇造船將有4400億韓元公司債即將在4月到期，若國營銀行不出手紓困，預計該公司將無法贖回9400億韓元的公司債；大宇造船與現代重工、三星重工為南韓的首要造船商。
不過，2015年由於商品價格下滑、交易量不斷下降的情況下，迫使上述三家南韓造船商不斷削減成本並出售資產，在三家造船廠當中，大宇的情況最為嚴峻，在1990年代亞洲金融風暴後已經歷過一次紓困，但2015年以來由於延遲交貨等造成財務情況迅速惡化，2015年該公司淨虧損達3.3兆韓元。
若大宇造船破產，將可能導致5萬人失業、1300家承包商受影響；南韓金融服務委員會表示，若大宇在今年破產，帶給南韓的經濟衝擊將達48.4兆韓元，大宇的債權銀行將必須增提呆帳準備金至14兆韓元。
南韓金融服務委員會提出的計畫是，讓持有1.5兆大宇公司債的企業戶同意50%的債務進行債轉股，另外50%則給3年寬限來償還；而最大兩家韓國開發銀行（KDB）及韓國進出口銀行則接受1.6兆的大宇無擔保貸款100%債轉股的計畫。
船運經紀商Banchero Costa研究主管Ralph Leszczynski向路透表示，由於近來乾散貨船市場復甦，使得造船業訂單增加，日本及中國造船廠變得更有競爭力；但他也直言，「很不幸地，油輪及貨櫃船業務已經不如以往」，因此南韓造船業的寒冬至少還得持續個幾年。KDB指出，在投入約5.6兆韓元幫助韓進和大宇後，預估2016年造船業淨損約達3兆韓元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 慟！國中資優女遭客運輾斃 親妹目睹無力救
- 英國會恐攻 兇手身分曝光有多項前科
- 瑞里紫藤花季登場 花下品茗饗宴秒殺
- 恐龍新族譜 不再用臀部形狀分類
- 七股拚觀光 鹽田海堤觀夕大道完工
- 英雄！議員衝回現場 浴血搶救警察
- 屏東肺結核發生率 全國增加最多
- 李安的比利林恩變了 當小王還半裸
- 黃遠衝動硬來 林予晞不吃這套
- 逛到你腿軟！日本關西機場免稅店要擴大
- 所得替代率// 試院放寬 立委砲轟放水
- 神童操盤4年 健行奪UBA霸權
- 03/24 各報重點新聞一覽
- 《雙北論壇》朱立倫提「大台北水公司」 柯文哲︰喬好就好
- 嘉市納入鐵路高架化 嘉縣續爭「5大亮點」
- 前白宮國安會官員╱麥艾文批提勒森 對台政策反覆不定
- 中央有信心 北基輕軌爭20年定調
- 《自由廣場》報告部長
- 天氣多變難結果 屏東瓜農滿臉苦瓜
- 突破盲點拔冠全靠這一台
- 中信兄弟季前分析》黃衫再起 牛棚決勝
- 水環境建設 改善主要河川
- 吳汶芳難忘生日驚魂 竟是這種成群祝壽
- 自由車環台賽》後天為台灣而衝 前勁不畏寒
- 百公斤男拒酒測 揮榔頭嗆殺全家
- 前瞻基建成敗 學者：須有效帶動民間投資
- 五迷卡位大安森林公園 五月天用這招阻黃牛
- 【往事留聲機】妥瑞男孩與我
- 投縣爭大餅 中興新村活化受關注
- 一例一休爭議 林明溱促降休息日加班費
- 誰接棒小久保? 日本4月開議
- 春季珠寶新賞1 ：Chaumet情愛繾綣
- 30年來產量最少 初鹿梅子只剩2成
- 【輕輕一瞬】遺忘餅
- 〈前瞻建設〉花東鐵路雙軌化計畫 也納入了
- 王金平訪日 爭取日挺台參與國際組織
- 邁阿密網賽》「蜥」客亂入 老將哈斯玩自拍
- 社論》與美日友好不能只是「琅琅上口」
- 棒球宗主國 完「美」霸經典
- 捷運黃線 納入前瞻基建計畫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南韓大宇造船 獲26億美元紓困
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分