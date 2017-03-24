友達龍科廠落成 今年電廠裝置量倍增
2017-03-24
〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠友達（2409）積極發展太陽能電廠，已經累積豐碩成果，昨日友達宣布位於龍科廠區的太陽能電廠正式落成，此為台灣最大屋頂型太陽能電廠專案，截至去年底，友達在台灣累積電廠裝置量（含屋頂與地面）已達66百萬瓦（MW），今年將以倍數成長為目標。
友達龍科廠區太陽能電廠建於友達台中2座LCD廠房的屋頂，模組鋪設面積達8.5公頃，總裝置量為9.87MW。友達去年2月取得龍科廠區太陽能電廠電業籌設許可，旋即發揮豐富的電廠統籌規劃及建置經驗，在1年內完成專案開發、施工，於2016年12月24日正式與台電並聯。
龍科廠區的太陽能電廠每日發電量約3萬度，相當於供給3000戶家庭的每日用電量，1年發電量約當減少5780公噸二氧化碳排放量，相當於22個大安森林公園1年的吸碳量。
友達總經理暨營運長蔡國新表示，在全球能源供應吃緊的趨勢下，太陽能發電等再生能源日益受到各國重視，在能源短缺的台灣，更是追求永續發展的必要道路。
友達自2008年起投入綠能產業，截至2016年底在台灣累積裝置量已達66MW，擁有全台最多電業級太陽能電廠實績，案場遍及各地公有屋舍、社區及工業廠房等各種規模的電廠及發電系統。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 友達
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 慟！國中資優女遭客運輾斃 親妹目睹無力救
- 英國會恐攻 兇手身分曝光有多項前科
- 瑞里紫藤花季登場 花下品茗饗宴秒殺
- 恐龍新族譜 不再用臀部形狀分類
- 七股拚觀光 鹽田海堤觀夕大道完工
- 英雄！議員衝回現場 浴血搶救警察
- 屏東肺結核發生率 全國增加最多
- 李安的比利林恩變了 當小王還半裸
- 黃遠衝動硬來 林予晞不吃這套
- 逛到你腿軟！日本關西機場免稅店要擴大
- 所得替代率// 試院放寬 立委砲轟放水
- 神童操盤4年 健行奪UBA霸權
- 03/24 各報重點新聞一覽
- 《雙北論壇》朱立倫提「大台北水公司」 柯文哲︰喬好就好
- 嘉市納入鐵路高架化 嘉縣續爭「5大亮點」
- 前白宮國安會官員╱麥艾文批提勒森 對台政策反覆不定
- 中央有信心 北基輕軌爭20年定調
- 《自由廣場》報告部長
- 天氣多變難結果 屏東瓜農滿臉苦瓜
- 突破盲點拔冠全靠這一台
- 中信兄弟季前分析》黃衫再起 牛棚決勝
- 水環境建設 改善主要河川
- 吳汶芳難忘生日驚魂 竟是這種成群祝壽
- 自由車環台賽》後天為台灣而衝 前勁不畏寒
- 百公斤男拒酒測 揮榔頭嗆殺全家
- 前瞻基建成敗 學者：須有效帶動民間投資
- 五迷卡位大安森林公園 五月天用這招阻黃牛
- 【往事留聲機】妥瑞男孩與我
- 投縣爭大餅 中興新村活化受關注
- 一例一休爭議 林明溱促降休息日加班費
- 誰接棒小久保? 日本4月開議
- 春季珠寶新賞1 ：Chaumet情愛繾綣
- 30年來產量最少 初鹿梅子只剩2成
- 【輕輕一瞬】遺忘餅
- 〈前瞻建設〉花東鐵路雙軌化計畫 也納入了
- 王金平訪日 爭取日挺台參與國際組織
- 邁阿密網賽》「蜥」客亂入 老將哈斯玩自拍
- 社論》與美日友好不能只是「琅琅上口」
- 棒球宗主國 完「美」霸經典
- 捷運黃線 納入前瞻基建計畫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：友達龍科廠落成 今年電廠裝置量倍增
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分