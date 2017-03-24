| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基隆兇殺案！早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 財經

友達龍科廠落成 今年電廠裝置量倍增

2017-03-24

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠友達（2409）積極發展太陽能電廠，已經累積豐碩成果，昨日友達宣布位於龍科廠區的太陽能電廠正式落成，此為台灣最大屋頂型太陽能電廠專案，截至去年底，友達在台灣累積電廠裝置量（含屋頂與地面）已達66百萬瓦（MW），今年將以倍數成長為目標。

友達龍科廠區太陽能電廠建於友達台中2座LCD廠房的屋頂，模組鋪設面積達8.5公頃，總裝置量為9.87MW。友達去年2月取得龍科廠區太陽能電廠電業籌設許可，旋即發揮豐富的電廠統籌規劃及建置經驗，在1年內完成專案開發、施工，於2016年12月24日正式與台電並聯。

龍科廠區的太陽能電廠每日發電量約3萬度，相當於供給3000戶家庭的每日用電量，1年發電量約當減少5780公噸二氧化碳排放量，相當於22個大安森林公園1年的吸碳量。

友達總經理暨營運長蔡國新表示，在全球能源供應吃緊的趨勢下，太陽能發電等再生能源日益受到各國重視，在能源短缺的台灣，更是追求永續發展的必要道路。

友達自2008年起投入綠能產業，截至2016年底在台灣累積裝置量已達66MW，擁有全台最多電業級太陽能電廠實績，案場遍及各地公有屋舍、社區及工業廠房等各種規模的電廠及發電系統。

廣告
  • 友達光電龍科廠太陽能電廠總裝置量達9.87百萬瓦（MW）。（友達提供）

    友達光電龍科廠太陽能電廠總裝置量達9.87百萬瓦（MW）。（友達提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 友達
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：友達龍科廠落成 今年電廠裝置量倍增


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.