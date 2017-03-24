友達龍科廠落成 今年電廠裝置量倍增

2017-03-24

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠友達（2409）積極發展太陽能電廠，已經累積豐碩成果，昨日友達宣布位於龍科廠區的太陽能電廠正式落成，此為台灣最大屋頂型太陽能電廠專案，截至去年底，友達在台灣累積電廠裝置量（含屋頂與地面）已達66百萬瓦（MW），今年將以倍數成長為目標。

友達龍科廠區太陽能電廠建於友達台中2座LCD廠房的屋頂，模組鋪設面積達8.5公頃，總裝置量為9.87MW。友達去年2月取得龍科廠區太陽能電廠電業籌設許可，旋即發揮豐富的電廠統籌規劃及建置經驗，在1年內完成專案開發、施工，於2016年12月24日正式與台電並聯。

龍科廠區的太陽能電廠每日發電量約3萬度，相當於供給3000戶家庭的每日用電量，1年發電量約當減少5780公噸二氧化碳排放量，相當於22個大安森林公園1年的吸碳量。

友達總經理暨營運長蔡國新表示，在全球能源供應吃緊的趨勢下，太陽能發電等再生能源日益受到各國重視，在能源短缺的台灣，更是追求永續發展的必要道路。

友達自2008年起投入綠能產業，截至2016年底在台灣累積裝置量已達66MW，擁有全台最多電業級太陽能電廠實績，案場遍及各地公有屋舍、社區及工業廠房等各種規模的電廠及發電系統。