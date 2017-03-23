公司法草案4月出爐 立院拚7月排審

2017-03-23

〔記者黃佩君／台北報導〕公司法修法版本原訂二月底出爐，經濟部次長王美花昨表示，因目前仍在進行跨機關協商，預計草案四月才會出爐，並舉辦公聽會。據了解，公司法修法雖未排入本會期優先法案，但經濟部預定七月臨時會期間排入審查，循電業法先修半套模式火速通過。

公司法修法考量加速修法時程，目前改革幅度將調整，剔除部分爭議條文。據透露，目前修法版本有幾項共識，包括閉鎖性公司規範擴大到一般非上市公司、放寬資本管制及資金應用、強化公司治理、保障股東權益、數位無紙化、吸引外資投資等面向。

與原全盤修正版本比較，經濟部新版本將鎖定保留對新創有幫助項目，包括擴張閉鎖型公司規範至非上市公司；未來非上市公司發行新股可僅經董事會特別決議、也可發行複數表決權及具否決權特別股；也放寬股東以勞務出資，給予較大彈性。

王美花說，目前修法主要是基於公開發行與非公開發行公司做分流處理，對涉及公發公司規範的修法條文，需與金管會密切討論；她也表示，台灣公發公司雖僅三到四千家，但事涉對大眾募資，規範將較嚴格。

修法也放寬資本管制，包括股份轉讓限制、刪除強制公司發行股票限制。在強化公司治理方面，也擬納入董事會可由過半數股東召集，持股超過半數以上之股東也可自行召開股東會等。

目前預計列入下階段修法、本階段不處理部分，有牽涉到台灣公司設立便利度的條文，例如E化公司登記、取消會計師驗資等，因影響會計師、記帳士營業內容，須調適時間，暫不處理。另原規劃董事選舉制度自累積投票制改為全額連記法部分，因受金管會強烈反對，也不納入處理。