美準貿易代表 強化與台灣經貿關係
〔編譯楊芙宜、記者鍾麗華／綜合報導〕美國總統川普提名的準貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）在給國會參議院聽證的書面答覆中指出，華府擬加強和台灣雙邊關係的投資貿易政策，尋求解決美牛、美豬輸台的長期爭議；同時，他矢言「強力執行」貿易救濟法令，以遏阻中國政府人為壓低鋼鐵成本、以不公平貿易低價出口至美國的「扭曲」作為。
總統府發言人黃重諺表示，樂見台美間相關的貿易溝通與合作持續進行，政府會站在如何促進國家整體經濟發展，擴大台美間互利雙贏的合作上進行努力。對於食品管理，政府將在國際規範下，採取科學證據的風險評估措施，做為保障國人食安的依據。黃重諺表示，政府是以確保食品安全及農民權益的前提，來考慮台灣參與國際經貿協議等相關事宜。
萊席爾給美國會參議院財政委員會的書面答覆指出，「我有意推動制定有助於加強與台灣雙邊關係的貿易與投資政策」。他上週在該委員會聽證時表示，美國將「評估與台灣展開進一步談判的前景」，同時尋求解決美台長期存在議題，例如美國牛肉和豬肉產品進入台灣的市場准入問題。
據美國貿易代表署（USTR）統計，台灣是美國第9大貿易夥伴，2015年美台貿易總額達670億美元。萊席爾人事案必須先獲得美國會參議院財政委員會同意，才會進一步由參議院全院表決確認。
萊席爾表示，基於一個事實，即「承認來自台灣和其他國家的外國投資可在美國創造更多工作機會，及增加美國經濟成長與競爭力」，他有意制定的貿易與投資政策可促進外國對美投資，並推動這些目標的實現。
針對中國「補貼」鋼鐵出口、在美國市場「傾銷」等貿易爭端，萊席爾矢言要「強力執行」貿易救濟法令，以遏阻中國政府人為壓低鋼鐵成本的作法。他表示，美國貿易代表署會使用WTO（世界貿易組織）和其他機構的規範工具，打擊任何他認為是「扭曲的貿易措施」。
此外，萊席爾也矢言，若提名獲國會確認，將在未來貿易協定中處理匯率操縱問題，包含北美自由貿易協定（NAFTA）的重新談判在內。
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