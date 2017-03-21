| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 財經

考試傳舞弊 中油開除16僱員

2017-03-21

〔記者黃佩君／台北報導〕中油去年十月底僱用人員甄選驚傳舞弊，今年春節遭披露後中油將高雄六十多名考生集合重考筆試，十六名高分考生重考後卻相差達廿五分以上；據了解，中油昨已發公文進行處置，今起終止與其勞動契約。中油表示，主要因該十六人重考後，表現不符其職務需要能力，中油可在六個月試用期內終止契約；但是否有不法情況，目前仍由司法調查中。

中油去年十月委託金融研訓院舉辦僱員甄選，上月有內部員工爆料指出，因傳出舞弊，春節後報到考生被集體要求重考；其中高雄區有六十幾名考生被集合載往高雄總廠，以同樣考題重考筆試，卻有十幾位考生原本高分考取，再測卻不及格，甚至僅三十多分，恐有舞弊之嫌。

昨員工再度爆料指出，該十六名考生已於昨天收到公文，於今天起終止其勞動契約，薪資結算至昨天，至月底之薪資追回。

中油表示，本期有十六名僱員不予正式錄用，主要因其基本能力測試重考成績，都比初考低了約廿五分以上，是原分數的七十％以下，成績表現不符業務所需要能力。而中油僱員都有六個月試用期，在認定不符合需求後不予正式錄用。

對重考分數過低，是否代表有外傳槍手代考等舞弊現象？中油表示目前由司法調查中。

中油該次共招考七七九名僱員，以煉製、機械、油料操作、加油站儲備幹部為大宗，其中含一○一名「睦鄰名額」。

之前爆料也指出，根據中油公布榜單，高雄市小港區某里睦鄰名額三名，進入複試者九名，該里最低錄取分數竟高達九十一．八分，而其他區域最高僅八十五分，因程度落差太大，「高手均集中在某一里」，表現太不尋常，被認為是舞弊代考嫌疑佐證。

廣告
  • 中油去年10月底僱用人員甄選驚傳舞弊，中油昨發公文今起終止16人的勞動契約。圖為中油大林廠。（資料照）

    中油去年10月底僱用人員甄選驚傳舞弊，中油昨發公文今起終止16人的勞動契約。圖為中油大林廠。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中油 睦鄰 舞弊
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：考試傳舞弊 中油開除16僱員


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.