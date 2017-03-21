考試傳舞弊 中油開除16僱員

2017-03-21

〔記者黃佩君／台北報導〕中油去年十月底僱用人員甄選驚傳舞弊，今年春節遭披露後中油將高雄六十多名考生集合重考筆試，十六名高分考生重考後卻相差達廿五分以上；據了解，中油昨已發公文進行處置，今起終止與其勞動契約。中油表示，主要因該十六人重考後，表現不符其職務需要能力，中油可在六個月試用期內終止契約；但是否有不法情況，目前仍由司法調查中。

中油去年十月委託金融研訓院舉辦僱員甄選，上月有內部員工爆料指出，因傳出舞弊，春節後報到考生被集體要求重考；其中高雄區有六十幾名考生被集合載往高雄總廠，以同樣考題重考筆試，卻有十幾位考生原本高分考取，再測卻不及格，甚至僅三十多分，恐有舞弊之嫌。

昨員工再度爆料指出，該十六名考生已於昨天收到公文，於今天起終止其勞動契約，薪資結算至昨天，至月底之薪資追回。

中油表示，本期有十六名僱員不予正式錄用，主要因其基本能力測試重考成績，都比初考低了約廿五分以上，是原分數的七十％以下，成績表現不符業務所需要能力。而中油僱員都有六個月試用期，在認定不符合需求後不予正式錄用。

對重考分數過低，是否代表有外傳槍手代考等舞弊現象？中油表示目前由司法調查中。

中油該次共招考七七九名僱員，以煉製、機械、油料操作、加油站儲備幹部為大宗，其中含一○一名「睦鄰名額」。

之前爆料也指出，根據中油公布榜單，高雄市小港區某里睦鄰名額三名，進入複試者九名，該里最低錄取分數竟高達九十一．八分，而其他區域最高僅八十五分，因程度落差太大，「高手均集中在某一里」，表現太不尋常，被認為是舞弊代考嫌疑佐證。