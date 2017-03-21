科技部︰張忠謀投資台灣優先

2017-03-21

〔記者吳柏緯、陳炳宏、葛祐豪、林筑涵／綜合報導〕外傳台積電因環評作業及台灣電力後續穩定不佳等問題，打算赴美設置晶圓廠，發展三奈米先進製程。科技部昨指出，部長陳良基已與台積電董事長張忠謀通過電話，張忠謀在電話中強調，目前仍以投資台灣為優先，並未有赴美投資的計畫；高雄市長陳菊也強調：「我沒聽說！」重申高雄非常歡迎台積電這種指標企業來投資，環評作業正在進行中，希望能克服困難。

科技部產業及園區業務司司長邱求慧表示，科技部與台積電間的溝通管道一直相當暢通，科技部也都積極協助台積電處理水、電或土地等困難，配合台積電先進製程的設廠需求。陳良基昨天中午致電張忠謀了解情況，並確認台積電目前未有赴美投資的計畫。

經濟部長李世光昨也在立法院指出，一直全力協助台積電廠區解決水電問題，會努力留住好的企業；至於能否確保水電沒問題？他則說，依照目前分析，應該沒有問題，但「如果電廠建不出來，就會有困難」。

環保署副署長詹順貴則表示，會因環評問題移往美國投資，應該是媒體臆測，像最近台積電包括南科擴建環差分析與中部大肚園區擴建案，因為提出完整數據，環評很快就通過了，詹順貴強調，高度競爭產業，環評要求是責任，不會是問題。