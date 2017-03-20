美擬鬆綁金監 歐盟不安

2017-03-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普已要求財政部對可能調整「陶德─法蘭克法」遞交檢討報告，並遲遲未批准巴塞爾協定三（Basel III），歐盟各國對川普打算鬆綁金融業的監管措施深感疑慮。

英格蘭銀行總裁、目前擔任金融穩定委員會（FSB）主席的卡尼，在致廿國集團（G20）財金首長會議的信函中暗批，全球金融海嘯爆發十年後，出現改革疲乏是可以理解的，但若陷入改革疲乏，意味了必要的標準既沒有完成，也沒有徹底執行。

歐盟一名負責銀行監管業務的匿名官員表示，今年一月巴塞爾協定三差點就定案了，但川普政府上台後，就延緩了這個過程。此協定的目的是確保銀行業能獲得公平競爭的環境，不受所在地區影響。

在川普確定當選美國總統後，歐洲央行負責監管業務的主管諾伊（Daniel Nouy）就強調，巴塞爾協定三必須定案。她說：「若銀行業不知道要遵守何種規則，他們要如何計畫未來？監管機構因此得提供明確的監管規定。」

有「新末日博士」之稱的紐約大學教授羅比尼（Nouriel Roubini）則說，市場高估了川普能執行的利多政策數量，但低估他可能造成的傷害。

羅比尼指出：「川普端出的基礎建設、刺激措施、解除管制、減稅等，我想他能執行的數量恐怕不多。市場卻低估川普保護主義政策將引發貿易戰的風險，對移民的限制將減緩勞力供應，對企業部門管東管西也將產生負面影響。」

他說，川普端出的政策帶來了挑戰：財政刺激措施將迫使聯準會加快升息，進而推高利率和美元，長期而言這將弱化美國經濟。