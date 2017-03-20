超微控聯發科侵權 美貿委會啟動調查
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國處理器大廠超微半導體（AMD）指控台灣聯發科、南韓樂金電子（LG）等4家公司侵犯AMD的3項專利，美國國際貿易委員會（ITC）上週五（17日）宣布，將對上述4業者啟動「337調查」，以釐清相關電視、智慧手機、平板電腦等產品使用的特定繪圖處理器和零件是否侵權。
對此，聯發科表示，本案已進入美國司法程序，不予評論，目前對公司營運並無重大影響。
337調查指違反美國「1930年關稅法」第337條款，ITC可對不公平貿易競爭行為調查及對涉案進口商品採取邊境措施，尤其針對侵害智慧財產權的案件。337調查一旦立案，ITC為促進程序快速進行，於啟動調查後45日內會確定完成調查的目標日期，通常為15至18個月，該機構有權下令禁止外國製產品輸美。
貿易局官員表示，美國337調查在最終裁定前，產品若要出口美國須繳納保證金；一旦裁定違法，該筆保證金將沒收給予原告，且產品將不得再銷至美國，對業者殺傷力極大，常被美國業者用來與競爭對手進行商業戰。
AMD指控，聯發科、LG、美國平板電視廠商Vizio、美國IC設計及軟體服務商Sigma Designs等4業者侵犯其繪圖處理器與加速處理器相關3項專利，已構成美國關稅法337條規定的不公平貿易競爭行為，要求美國ITC頒布禁止相關侵權產品進口到美國境內販售的命令。
美國ITC在17日投票通過，將對此案展開調查。AMD要求ITC禁止進口的侵權產品包括使用聯發科和Sigma Designs繪圖處理器和零件的LG多款數位電視及智慧手機、Vizio數位電視產品等。
國研院科技產業資訊室分析，本案AMD專利涉及用於個人電腦顯示卡、遊戲機及行動裝置等電子產品的3D繪圖處理器（GPU）架構技術，AMD啟動專利戰目標很難不令人懷疑是否屬於打擊晶片競爭同業、搶單數位電視及智慧手機等終端產品的行為。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 賭5元惹怒寶可夢迷 7旬嬤淪罪犯
- 〈旅遊的滋味〉喜歡上鏡頭的老沃人
- 木村拓哉無齒13年 靠《心愛的人》搶回王座
- 高鐵站「快閃」 新住民獻藝
- 《愛肝加油站》脂肪肝雖不痛不癢 仍會影響肝臟健康
- 林書豪又傷了！ 戰小牛扭右腳踝退場
- 竹崎親水公園 黃花風鈴木好美
- 〈旅遊的滋味〉幸福，單手掌握
- 妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危
- 穿拖鞋遭攔查 李永得：北市變警察國家？
- 女店長偷包 被自家監視器洩底
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters decry Aboriginal committee
- 「誤訂機票」詐騙新招坑40人
- 如廁被葡萄公主盯著 「下次不上了」
- 中壢大時鐘市場再傳火警 周邊店家怕怕
- 用畫解構監獄 監所管理員林文蔚開展
- 希拉蕊︰已準備好擺脫困境
- 美前國防官員：北京應撤對台飛彈 作為和平承諾
- 史博館《相思巴黎──館藏常玉展》
- 張蒼松／【九○留影】
- 機捷定期票今開賣 享優惠還可抽機票
- 自由談》中國的歸中國，台灣的還台灣！
- 鐵血德意志跑車-2
- 白沙屯拱天宮媽祖開爐 首由值年爐主合爐
- 席琳娜斷社群上癮症 人氣王勇刪IG
- 〈愛瘋迷〉窮得只剩下錢的男人
- 陳菊「向人民報告」 23建設2年內完成
- 環團要柯文哲承諾「反對北宜直鐵」
- 汽柴油降7角至1元 今年最低
- 中職》新秀洪心騏好投 獅一分險勝猿
- 《中日對照讀新聞》日本政府、海外日本庭園の修復支援 日本政府派人出國協助整修日本庭園
- 國中會考24萬人報名 少3萬多
- 〈7人提對策〉推動碳稅、排污繳空污費…
- 川普政策上路！ 美墨圍牆須高9公尺
- 問題藥品多 連2年回收逾300項
- 領徵收補償費 跨縣市合作再增苗縣
- 自由廣場》回應〈大馬可怕不可怕？〉
- 「搖滾樂莎翁」查克貝瑞過世 享壽90歲
- 「孫文是國父 國民黨中常會定的」
標題：超微控聯發科侵權 美貿委會啟動調查
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email