超微控聯發科侵權 美貿委會啟動調查

2017-03-20

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國處理器大廠超微半導體（AMD）指控台灣聯發科、南韓樂金電子（LG）等4家公司侵犯AMD的3項專利，美國國際貿易委員會（ITC）上週五（17日）宣布，將對上述4業者啟動「337調查」，以釐清相關電視、智慧手機、平板電腦等產品使用的特定繪圖處理器和零件是否侵權。

對此，聯發科表示，本案已進入美國司法程序，不予評論，目前對公司營運並無重大影響。

337調查指違反美國「1930年關稅法」第337條款，ITC可對不公平貿易競爭行為調查及對涉案進口商品採取邊境措施，尤其針對侵害智慧財產權的案件。337調查一旦立案，ITC為促進程序快速進行，於啟動調查後45日內會確定完成調查的目標日期，通常為15至18個月，該機構有權下令禁止外國製產品輸美。

貿易局官員表示，美國337調查在最終裁定前，產品若要出口美國須繳納保證金；一旦裁定違法，該筆保證金將沒收給予原告，且產品將不得再銷至美國，對業者殺傷力極大，常被美國業者用來與競爭對手進行商業戰。

AMD指控，聯發科、LG、美國平板電視廠商Vizio、美國IC設計及軟體服務商Sigma Designs等4業者侵犯其繪圖處理器與加速處理器相關3項專利，已構成美國關稅法337條規定的不公平貿易競爭行為，要求美國ITC頒布禁止相關侵權產品進口到美國境內販售的命令。

美國ITC在17日投票通過，將對此案展開調查。AMD要求ITC禁止進口的侵權產品包括使用聯發科和Sigma Designs繪圖處理器和零件的LG多款數位電視及智慧手機、Vizio數位電視產品等。

國研院科技產業資訊室分析，本案AMD專利涉及用於個人電腦顯示卡、遊戲機及行動裝置等電子產品的3D繪圖處理器（GPU）架構技術，AMD啟動專利戰目標很難不令人懷疑是否屬於打擊晶片競爭同業、搶單數位電視及智慧手機等終端產品的行為。