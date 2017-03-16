野村:i8規格未定 但銷量看好
市占率不致流失
〔記者羅倩宜／台北報導〕外資野村證券表示，往年iPhone在2月份確認規格、3月份零組件及整機價格就確定，但i8至今未決。主要是3D感測照相、無線充電等各項新功能的整合有所挑戰，影響初期良率。野村預估，今年i8拉貨將是速度慢、力道強，下半年出貨量約在4500-6000萬台。
下半年出貨約4500-6000萬台
野村證券在最新報告中指出，蘋果供應鏈正在為即將上市的iPhone 8備貨，下半年備貨量在4500-6000萬台，估計約占iPhone總銷售量的一半。i8採用三星的OLED面板，三星從六、七月開始將對蘋果出貨約8千萬片OLED面板；另一影像感測供應商則表示，下半年對「美系大客戶」出貨105-110萬套；以上都反映i8今年拉貨力道不弱。
初期良率恐受限
不過野村表示，iPhone 8搭載太多全新功能，可能導致初期良率受限。例如3D感測照相、無線充電；另外PCB板採SLP（類載板）設計，可向上堆疊20層，達到主機板縮小，電池空間放大，使得電力續航力提升。
由於一次要整合太多新功能，將衝擊初期iPhone 8良率。野村認為，蘋果仍將按預定時程在九月發表三款新機（iPhone 7S、iPhone 7S Plus、iPhone 8），但i8放量生產很可能延到9月底或10月，比往年稍晚。
目前iPhone 8各零組件的最後規格及價格也尚未底定，不過根據幾個供應商的資訊，很多零組件單價都比基本款高出2-3倍，野村表示：「我們原本估計整機單價650美元太過保守，可能上衝到1千美元。」
野村認為，雖然iPhone 8生產延後，但市占率不致流失，主要是蘋果迷都很死忠。例如去年三星電池爆炸事件，蘋果就未「立即」受惠，很多人還是等了幾個月，才去買新上市的iPhone 7。野村預料，iPhone 8大改款，很可能帶動蘋果市占提升，至少已有一家蘋果供應鏈在替供應量放大預做準備。
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