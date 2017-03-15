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中普帳目不清 中石化聲請臨時管理人

2017-03-15

〔記者張慧雯／台北報導〕中普委託查核的會計師對去年財報出具「無法表示意見」的報告，中石化（1314）昨發出聲明稿，質疑中普內部帳目不清、關係人交易未揭露及疑有不法利益輸送等問題，因此向法院聲請臨時管理人，避免中普遭到掏空。

中石化董事長林克銘表示，過去十多年來，中普都是委託PwC資誠聯合會計師事務所進行會計查核等工作，但今年中普不僅中止與資誠的委任合作關係，更請律師以強硬口吻發函給資誠PwC，表示不能回答、告知中石化任何詢問，否則涉及洩密。

林克銘也說，根據先前PwC資誠會計師出具的查核報告書中發現，中普於99年至102年間，與美商Praxair,Inc.及關係企業未有資金融通；但從103年至104年開始，有新台幣千萬元以上的融資款項，且在無擔保下，利率更是遠低於市場行情，對於究竟中普資金融資有無經董事會合法決議，持高度懷疑。

此外，101年度中普對美商Praxair,Inc.關係企業的應收帳款，相較於100年度竟異常成長達近7％，逾期未收款也成長5％，監察人余建松提出質疑，要求中普總經理陳俊良說明後，隔年、102年度中普對美商Praxair,Inc.關係企業應收帳款全數沖銷歸零。但在中普拒絕提出財務資料的情況下，中石化認為，該款項是否確實清償，仍窒礙難查。

對於目前中普面臨無董監事及違法召集臨時股東會，中石化表示，已向苗栗地方法院聲請選任臨時管理人，並提出撤銷臨時股東會之訴，且針對雙方股東爭議，依據合資協議規定，向ICC（國際商務協會）提出仲裁，希望能儘速解決目前困境。

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  • 質疑中普掏空，中石化董事長林克銘（中，立者）表示，已向苗栗法院聲請臨時管理人。（記者張慧雯攝）

    質疑中普掏空，中石化董事長林克銘（中，立者）表示，已向苗栗法院聲請臨時管理人。（記者張慧雯攝）

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