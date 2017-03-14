束崇萬︰NAND Flash缺貨 Q3才紓解

2017-03-14

〔記者洪友芳／新竹報導〕儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場供不應求，價格持續上漲，TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查顯示，今年第一季NAND Flash主流容量固態硬碟（SSD）合約均價續漲逾1成，其中，MLC規格的SSD季漲12％至16％，TLC規格的SSD則上漲10％至16％；記憶體模組大廠創見（2451）董事長束崇萬預估，各大廠轉3D NAND Flash的良率應會逐漸改善，預期到第三季，缺貨市況將會紓解。

DRAMeXchange資深研究經理陳玠瑋表示，智慧型手機、PC代工廠採購需求持續穩健，帶動NAND Flash市場供不應求，加上產能轉生產缺貨的2D TLC或3D NAND Flash，使得2D MLC規格的SSD供給量驟降，價格漲幅大於TLC規格的SSD。展望第二季，DRAMeXchange認為，終端產品的實際銷售情況將約略持平，加上SSD價格已上漲至PC OEM廠可接受的高點，預估第二季主流容量SSD合約價漲幅將出現收斂。

今年第一季受到NAND Flash供貨持續吃緊、TLC Flash價格攀升及模組廠商庫存不足等影響，預估整體用戶級固態硬碟出貨量季衰退7％至8％。今年SSD市場的整體TLC-SSD出貨量比重將超過75％，TLC-SSD主流架構將會是3D-TLC。法人預期，記憶體模組族群受惠價格續漲，今年營運將可望獲利續成長。