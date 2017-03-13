美施壓 G20公報「匯」更強硬
2017-03-13
擬加入「無法容忍以匯率貶值取得貿易優勢」
〔編譯盧永山／綜合報導〕廿國集團（G20）財金首長會議三月十七至十八日將在德國南部巴登巴登揭幕，彭博引述知情人士透露，在美國財長努勤的要求下，會後公報將加入美國無法容忍各國以匯率貶值取得貿易優勢的訊息，並刪除「排斥所有形式的保護主義」句子，加入「維持公平且開放的國際貿易體系」措辭。
四名負責草擬會後公報的歐美官員透露，G20最近幾年會後公報的主軸是，各國保證要避免使用貨幣政策來壓低本幣，但近來美國卻批評中國、德國等國家採取這種作法。儘管其他成員國希望會後公報保留上述主軸，美國顯然要挑戰這項共識。
努勤在會議上將表示，美國出現龐大的貿易赤字，意味其他主要經濟體未善盡職責支撐全球需求，使全球經濟成長失衡。儘管這是美國長期以來的不滿，在美元強勢走升的背景下，其他國家都在觀察美國的這個立場是否更強硬，尤其是針對德國。去年德國貿易盈餘占ＧＤＰ比重逾八％，被川普政府點名是操縱歐元匯率所致。
根據路透取得的會後公報草稿，內容未出現去年成都G20財金首長會後公報的一些措辭，例如「匯率過度波動和走勢失序對經濟和金融穩定有負面意涵」，也刪除從一九九九年G20財金首長開始集會以來一再重申的「G20應避免貨幣競貶」的承諾。
至於會後公報是否列入反貿易障礙的措辭，也成為矚目焦點。在去年G20財金首長會後公報中，各國承諾將「排斥所有形式的保護主義」，但美國顯然要刪掉這個句子。川普政府採取保護主義立場，準備重啟ＮＡＦＴＡ（北美自由貿易協定）談判，而且可能實施邊境調整稅，使努勤不可能在原封不動的公報上簽字。
此外，由於資本加速外流，中國人行一直在阻止人民幣貶值過快，並非如川普所言的讓人民幣貶值以取得貿易優勢，因此努勤暫時不會將中國列為匯率操縱國。
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