| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 財經

《國際現場》南韓免稅店 爭取中東客源

2017-03-10

韓聯社報導，近幾月來儘管中國遊客數下滑，南韓幾家主要免稅店並未受到衝擊，由於業者積極分散客源，吸引東南亞和中東地區的遊客，抵銷了南韓部署戰區高空防禦系統「薩德」（THAAD）引發中國經濟報復的影響。一位新羅（HDC Shilla）免稅店主管表示，業界都體認到當前情勢，試圖採取可持久性措施來經營，避免過度激烈的削價競爭，同時也能達到業績和獲利。

韓華集團旗下的格樂麗雅（Galleria）免稅店已與2家中東穆斯林旅行社、79家東南亞旅行社簽訂今年度合作意向書。格樂麗雅免稅店和斗山集團經營的都塔（Doota）免稅店近幾月來業績都改善，日銷售額都各超過10億韓元。新羅酒店和現代產業開發集團合夥的新羅免稅店今年1月份公布開業1年來首見的月度獲利，2月份營業利益增至10億韓元。

（編譯楊芙宜）

廣告
  • 圖為事業重押中國、卻遭到北京報復的樂天（Lotte）免稅店廣告。 （路透）

    圖為事業重押中國、卻遭到北京報復的樂天（Lotte）免稅店廣告。 （路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中東 免稅店 南韓 國際現場
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：《國際現場》南韓免稅店 爭取中東客源


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.