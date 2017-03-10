《國際現場》南韓免稅店 爭取中東客源

2017-03-10

韓聯社報導，近幾月來儘管中國遊客數下滑，南韓幾家主要免稅店並未受到衝擊，由於業者積極分散客源，吸引東南亞和中東地區的遊客，抵銷了南韓部署戰區高空防禦系統「薩德」（THAAD）引發中國經濟報復的影響。一位新羅（HDC Shilla）免稅店主管表示，業界都體認到當前情勢，試圖採取可持久性措施來經營，避免過度激烈的削價競爭，同時也能達到業績和獲利。

韓華集團旗下的格樂麗雅（Galleria）免稅店已與2家中東穆斯林旅行社、79家東南亞旅行社簽訂今年度合作意向書。格樂麗雅免稅店和斗山集團經營的都塔（Doota）免稅店近幾月來業績都改善，日銷售額都各超過10億韓元。新羅酒店和現代產業開發集團合夥的新羅免稅店今年1月份公布開業1年來首見的月度獲利，2月份營業利益增至10億韓元。

（編譯楊芙宜）