防樂陞案重演 學者籲公司法修全套

2017-03-09

〔記者林筑涵／台北報導〕公司法修法確定延宕，將採保留有利新創項目、分階段進行，一如電業法「修半套」。公司法全盤修正修法委員會昨重申，公司法有全盤修正的必要，以樂陞案為例，不僅獨立董事規範不清，且缺乏紙上公司資料、資訊不透明等，才造成「人頭公司滿天飛」；公司法修法要放寬管制，還得搭配全面性修正，否則將造成更多流弊發生。

委員會執行長、國立政治大學法學院教授方嘉麟以樂陞案為例指出，現行法令規定上市櫃公司發行新股時，需讓原有股東優先認購且以市價發行，但若有「策略性投資人」存在，可低價售予；而許金龍五次以此私募制度，用人頭公司作為「策略投資人」低價取得樂陞股份再轉手賣出，獲取近四十億元，「人頭公司滿天飛，卻無人察覺」。

他還說，樂陞三位獨立董事尹啟銘、李永萍及陳文茜皆稱不知情，加上依現行公司法，董事需出席且未表達反對才具有責任；也就是說「沒出席就沒責任」。因此，方嘉麟表示，修法後規定未出席董事仍須表示意見，防堵「私務繁忙不克出席或尿遁」等行為。

設「公司秘書」確認投資人背景

方嘉麟認為，修法應建議設立「公司秘書」確認當事人是策略性投資人且非公司關係人，蒐集投資人背景證明文件，辨識背後控制者並提供資料以利董事會做出判斷；樂陞案中許金龍運用的紙上公司便能無所遁形。