中韓面板廠大舉擴產 下半年供給過剩

2017-03-09

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日經新聞報導，大螢幕電視的需求增加、液晶顯示器（LCD）面板價格半年多來攀漲，促使面板大廠搶著啟動蓋新廠或擴增產能的計畫；研究機構IHS Technology分析師謝勤益警告，當前這種擴產情況持續下去，LCD面板最快在今（2017）年下半年就可能轉為供應過剩，2019~2020年供給增幅可能超出需求增幅10個百分點以上。

近年來，中國和南韓LCD面板廠領銜擴大產能，而日本專長在高附加價值的液晶面板產品仍有成長空間；日相安倍晉三的內閣週二已通過鬆綁LCD和充電電池用的化學品限制法令，加入提振面板生產的行列。

報導指出，隨著電視市場走向更大螢幕的趨勢，大型面板需求發生顯著變化。去（2016）年下半年開始，面板價格和需求都復甦，尤其較大尺寸面板價格和需求緊俏；大客戶於今年1月份支付42吋面板價格較半年前飆漲40%，而55吋產品價格月漲幅達4%。

面板供應則出現供不應求的現象。除了三星電子去年關閉部分LCD產能，重心轉向高解析度OLED（有機發光二極體）面板生產外，鴻海集團聯合旗下夏普公司增加對自家品牌電視的面板供應，去年底通知三星等客戶將暫停供貨，也使市場供貨緊俏。

報導指出，在LCD面板價格翻漲、東南亞及美國、中國等市場大尺寸及平板電視需求激增情形下，面板大廠紛紛擴大產能。例如，鴻海攜手夏普在廣州以610億人民幣新蓋的10.5代面板廠於本月初動工，預計月產量9萬塊，2019年開始量產；鴻海董事長郭台銘還表示，考慮在美國興建類似規模及技術的面板廠。

中國面板廠更積極擴產。中國前2大面板廠京東方和華星光電都在新建10.5代面板廠。以面積計算，中國面板供應能力迄2018年預期較2016年大增約40%，將超越南韓而成為全球首位。

報導引述IHS Technology分析師謝勤益說法，指由於大型面板廠新建計畫過多，近期趨勢恐難以持續，最快2017年下半年市場可能轉為供應過剩，迄2019~2020年供給增幅可能超出需求增幅10個百分點以上。