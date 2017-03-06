〈國際現場〉寶獅雪鐵龍將收購歐寶

2017-03-06

法國寶獅雪鐵龍集團（PSA）和美國通用汽車（GM）達成協議，週一（6日）將宣布由寶獅雪鐵龍收購通用汽車旗下的歐寶（Opel）品牌，交易完成後，寶獅雪鐵龍將成為歐洲第2大車廠、市占率僅次於德國福斯汽車，而通用本身則可撤出虧損的歐洲事業。據悉，兩公司談判關鍵在於未來寶獅雪鐵龍如何從這項交易中省下20億歐元，在全球銷售歐寶的能力，及通用可把雪佛蘭（Chevrolet）品牌汽車帶到歐洲市場銷售的權利等。

寶獅雪鐵龍旗下有包括Peugeot（寶獅）、Citroen（雪鐵龍）、DS汽車在內的品牌，集團監事會3日已通過這項交易；據指出，寶獅雪鐵龍大股東法國政府、Peugeot家族、中國東風汽車都出席該場監事會議。交易完成後，寶獅雪鐵龍集團在歐洲的市占率，將超越對手雷諾汽車，成為區域第2大車廠；寶獅雪鐵龍和通用汽車歐洲公司去年營收716億歐元（約760億美元），銷售430萬輛汽車。

（編譯楊芙宜）